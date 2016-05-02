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02.05.2016 14:00Бразилия – страна, где никогда не перестанут появляться футбольные таланты высочайшего уровня. «Бомбардир» рассказывает о новых Неймарах, Роналдо, Коутиньо, которые играют в бразильских клубах, но мечтают покорить Европу.
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22.02.2016 13:00Быть обычным посредственным футболистом скучно. «Бомбардир» представляет подборку интересных фактов о человеке уникальной судьбы – Карлосе Кайзере – который за свою долгую карьеру форварда провел считанное количество минут на поле и не забил ни одного гола.5