Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Ботафого
|37 тур
|11 ноября, пятница
|02:00
|Ботафого
|3:0
|Сантос
|36 тур
|8 ноября, вторник
|02:00
|Атлетико Минейро
|0:2
|Ботафого
|35 тур
|2 ноября, среда
|01:00
|Ботафого
|0:2
|Куяба
|34 тур
|27 октября, четверг
|01:30
|Ботафого
|2:1
|Брагантино
|33 тур
|23 октября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:2
|Ботафого
|32 тур
|17 октября, понедельник
|00:00
|Ботафого
|0:1
|Интернасьонал
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:1
|Ботафого
|30 тур
|7 октября, пятница
|02:00
|Аваи
|1:2
|Ботафого
|29 тур
|4 октября, вторник
|02:00
|Ботафого
|1:3
|Палмейрас
|28 тур
|29 сентября, четверг
|03:45
|Гойас
|0:1
|Ботафого
|27 тур
|18 сентября, воскресенье
|01:00
|Ботафого
|2:0
|Коритиба
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Ботафого
|0:0
|Америка Минейро
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Форталеза
|1:3
|Ботафого
|24 тур
|29 августа, понедельник
|00:00
|Ботафого
|0:1
|Фламенго
|23 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Жувентуде
|2:2
|Ботафого
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|02:00
|Ботафого
|0:0
|Атлетико Гойяненсе
|21 тур
|6 августа, суббота
|22:30
|Ботафого
|1:1
|Сеара
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|1:0
|Ботафого
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|03:00
|Ботафого
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|18 тур
|21 июля, четверг
|03:30
|Сантос
|2:0
|Ботафого
|17 тур
|18 июля, понедельник
|00:00
|Ботафого
|0:1
|Атлетико Минейро
|16 тур
|11 июля, понедельник
|01:00
|Куяба
|2:0
|Ботафого
|15 тур
|5 июля, вторник
|02:00
|Брагантино
|0:1
|Ботафого
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|0:1
|Флуминенсе
|13 тур
|20 июня, понедельник
|00:00
|Интернасьонал
|2:3
|Ботафого
|12 тур
|16 июня, четверг
|22:00
|Ботафого
|1:0
|Сан-Паулу
|11 тур
|14 июня, вторник
|01:00
|Ботафого
|0:1
|Аваи
|10 тур
|10 июня, пятница
|01:00
|Палмейрас
|4:0
|Ботафого
|9 тур
|7 июня, вторник
|02:00
|Ботафого
|1:2
|Гойас
|8 тур
|29 мая, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|1:0
|Ботафого
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|03:00
|Америка Минейро
|1:1
|Ботафого
|6 тур
|16 мая, понедельник
|00:00
|Ботафого
|3:1
|Форталеза
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Фламенго
|0:1
|Ботафого
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|17:00
|Ботафого
|1:1
|Жувентуде
|3 тур
|25 апреля, понедельник
|00:30
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Ботафого
|2 тур
|18 апреля, понедельник
|01:00
|Сеара
|1:3
|Ботафого
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|1:3
|Коринтианс