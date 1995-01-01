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    Ботафого - результаты

    Город Рио-де-Жанейро
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Сайт http://www.programasoubotafogo.com.br/
    Стадион Маракана
    Тренер Луиш Каштру
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ботафого
    37 тур
    		11 ноября, пятница 02:00 Ботафого 3:0 Сантос
    36 тур
    		8 ноября, вторник 02:00 Атлетико Минейро 0:2 Ботафого
    35 тур
    		2 ноября, среда 01:00 Ботафого 0:2 Куяба
    34 тур
    		27 октября, четверг 01:30 Ботафого 2:1 Брагантино
    33 тур
    		23 октября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:2 Ботафого
    32 тур
    		17 октября, понедельник 00:00 Ботафого 0:1 Интернасьонал
    31 тур
    		9 октября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:1 Ботафого
    30 тур
    		7 октября, пятница 02:00 Аваи 1:2 Ботафого
    29 тур
    		4 октября, вторник 02:00 Ботафого 1:3 Палмейрас
    28 тур
    		29 сентября, четверг 03:45 Гойас 0:1 Ботафого
    27 тур
    		18 сентября, воскресенье 01:00 Ботафого 2:0 Коритиба
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Ботафого 0:0 Америка Минейро
    25 тур
    		4 сентября, воскресенье 22:00 Форталеза 1:3 Ботафого
    24 тур
    		29 августа, понедельник 00:00 Ботафого 0:1 Фламенго
    23 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Жувентуде 2:2 Ботафого
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 02:00 Ботафого 0:0 Атлетико Гойяненсе
    21 тур
    		6 августа, суббота 22:30 Ботафого 1:1 Сеара
    20 тур
    		31 июля, воскресенье 01:00 Коринтианс 1:0 Ботафого
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 03:00 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе
    18 тур
    		21 июля, четверг 03:30 Сантос 2:0 Ботафого
    17 тур
    		18 июля, понедельник 00:00 Ботафого 0:1 Атлетико Минейро
    16 тур
    		11 июля, понедельник 01:00 Куяба 2:0 Ботафого
    15 тур
    		5 июля, вторник 02:00 Брагантино 0:1 Ботафого
    14 тур
    		26 июня, воскресенье 22:00 Ботафого 0:1 Флуминенсе
    13 тур
    		20 июня, понедельник 00:00 Интернасьонал 2:3 Ботафого
    12 тур
    		16 июня, четверг 22:00 Ботафого 1:0 Сан-Паулу
    11 тур
    		14 июня, вторник 01:00 Ботафого 0:1 Аваи
    10 тур
    		10 июня, пятница 01:00 Палмейрас 4:0 Ботафого
    9 тур
    		7 июня, вторник 02:00 Ботафого 1:2 Гойас
    8 тур
    		29 мая, воскресенье 22:00 Коритиба 1:0 Ботафого
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 03:00 Америка Минейро 1:1 Ботафого
    6 тур
    		16 мая, понедельник 00:00 Ботафого 3:1 Форталеза
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 17:00 Фламенго 0:1 Ботафого
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 17:00 Ботафого 1:1 Жувентуде
    3 тур
    		25 апреля, понедельник 00:30 Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого
    2 тур
    		18 апреля, понедельник 01:00 Сеара 1:3 Ботафого
    1 тур
    		10 апреля, воскресенье 22:00 Ботафого 1:3 Коринтианс
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