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Бразилия. Серия А
Команды
Ботафого
Состав
€ 105 млн
Ботафого - состав команды
Рио-де-Жанейро
Бразилия. Серия А
Стадион:
Нилтон Сантос
Сайт:
http://www.botafogo.com.br/
Тренер:
Франклим Карвалью
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Батиста Габриэль
Вра
28
€ 4 млн
22
Нето
Вра
37
€ 0.9 млн
1
Рауль
Вра
29
€ 0.4 млн
40
Лоор Кристиан
Вра
20
€ 0.35 млн
32
Rhyan
Вра
-
2
Витиньо
Защ
27
€ 9 млн
3
Чавес Артур
Защ
25
€ 5 млн
5
Феррарези Науэль
Защ
27
€ 4.5 млн
13
Теллес Алекс
Защ
33
€ 2.8 млн
4
Понте Матео
Защ
23
€ 2 млн
31
Кайо
Защ
30
€ 1.8 млн
15
Баштуш
Защ
35
€ 0.6 млн
29
Паулиньо
Защ
31
€ 0.4 млн
3
Родригес де Оливейра Италло
Защ
22
€ 0.3 млн
21
Маршал
Защ
37
€ 0.2 млн
33
Lucas Monzón
Защ
-
55
Wallace Davi
Защ
-
8
Данило
Пол
25
€ 32 млн
10
Монторо Альваро
Пол
19
€ 10 млн
6
Медина Кристиан
Пол
24
€ 9 млн
25
Аллан
Пол
35
€ 1 млн
88
Эденилсон
Пол
36
€ 0.25 млн
14
Jordan Barrera
Пол
-
91
Domingos Andrade
Пол
-
19
Кабрал Артур
Нап
28
€ 9 млн
11
Мартинс Матеус
Нап
23
€ 6 млн
7
Сантос Жуниор
Нап
31
€ 3 млн
90
Данило
Нап
27
€ 1.5 млн
39
Мастриани Гонсало
Нап
33
€ 1 млн
9
Тикиньо
Нап
35
€ 0.9 млн
77
Lucas Villalba
Нап
-
17
Warleson
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 5, защитников: 12, полузащитников: 7, нападающих: 8
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