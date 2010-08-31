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Бразилия. Серия А
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Ботафого
Новости
€ 105 млн
Ботафого - новости команды
Рио-де-Жанейро
Бразилия. Серия А
Стадион:
Нилтон Сантос
Сайт:
http://www.botafogo.com.br/
Тренер:
Франклим Карвалью
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Расписание
Таблица
«Ботафого» – «Брагантино»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
12 сентября
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
9 сентября
4
«Ботафого» – «Палмейрас»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
6 сентября
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
5 сентября
3
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
4 сентября
1
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
4 сентября
5
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
4 сентября
2
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
3 сентября
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
2 сентября
6
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
2 сентября
1
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
2 сентября
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
2 сентября
4
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
2 сентября
4
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
31 августа
10
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
28 августа
1
В Бразилии анонсировали трансфер «Динамо» за 7 миллионов
25 августа
1
«Ботафого» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
24 августа
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
21 августа
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
21 августа
4
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
19 августа
8
«Витория» – «Ботафого»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
16 августа
«Ботафого» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
Луис Энрике из «Зенита» договорился с бразильским клубом
27 июля
4
Луис Энрике «очень хочет» покинуть «Зенит»
26 июля
23
«Крузейро» – «Ботафого»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
25 июля
Данило, которого хотел подписать «Зенит», высказался против переезда в Россию
24 июля
4
Раиса сообщила, что Данило не хочет в «Зенит»
23 июля
8
«Ботафого» – «Витория»: кто победит в матче 4 тура Серии A 2026
23 июля
Стало известно, есть ли у «Ботафого» предложения от «Зенита» по Данило и Витиньо
22 июля
2
«Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по зарплате Данило
20 июля
4
1
2
3
4
5
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