- 19 июля 2022
- 09:54 Роша может перейти из «Спартака» в «Сан-Паулу» или «Ботафого» 3
- 25 июня 2022
- 19:53 Хамес определился с новым клубом 2
- 17 марта 2022
- 14:14 Кайо может перейти в клуб из Бразилии до конца недели. Претенденты – «Интернасьонал» и «Ботафого»
- 22 февраля 2022
- 21:27 «Ботафого» хочет бесплатно подписать Кавани летом. Уругваец согласен на переход (Goal)
- 12 января 2022
- 21:09 Три бразильских клуба заинтересованы в Марсело
- 30 декабря 2020
- 23:34 «Прошу прощения, что подвел». Хонда объявил об уходе из «Ботафого» 5
- 10 июля 2020
- 08:48 Фото Калу перешел в «Ботафого» 2
- 13 июня 2020
- 17:41 «Вечно крутой». ФИФА поздравила Хонду с днем рождения
- 6 мая 2020
- 19:43 Вице-президент «Ботафого» предложил Роббену возобновить карьеру в его клубе 2
- 18 марта 2020
- 10:41 Хонда – первый футболист в истории, забивавший на пяти континентах 7
- 16 марта 2020
- 06:45 Фото Экс-игрок ЦСКА Хонда забил в дебютном матче за «Ботафого» 1
- 18 февраля 2020
- 01:38 Яя Туре может стать одноклубником Хонды в «Ботафого»
- 9 февраля 2020
- 08:56 Видео Презентация Хонды собрала аншлаг на трибунах «Ботафого» 2
- 8 февраля 2020
- 09:19 Видео Сотни фанатов «Ботафого» встретили Хонду в аэропорту 1
- 31 января 2020
- 17:44 Видео Хонда перешел в «Ботафого». Клуб объявил о подписании японца видео с игрой про покемонов
- 30 января 2020
- 19:29 Globo: «Ботафого» согласовал контракт с Хондой. Клуб предоставит японцу бронированный авто и личного тренера 2
- 24 января 2020
- 11:47 Esporte Interativo: «Ботафого» хочет подписать Хонду 1
- 2 июня 2018
- 14:35 «Ботафого» получил официальное предложение по Рабелло от одного из российских клубов 4
- 19 мая 2018
- 18:18 К Рабелло проявляет интерес «Локомотив» 6
- 17:24 Агент Рабелло: «Игроком интересуется большой российский клуб. Но это не «Спартак» 24
- 11:10 Клуб РФПЛ предложил защитнику «Ботафого» Рабелло зарплату в 5,7 миллиона. Зимой на него выходил «Спартак» 15
- 22 января 2018
- 07:30 Защитник «Ботафого» Рабелло обойдется «Спартаку» в 6 миллионов 10
- 21 января 2018
- 18:34 «Спартак» опроверг информацию об интересе к Рабелло 4
- 10:51 Тренер «Ботафого» подтвердил, что Рабелло может покинуть клуб. Защитником интересуется «Спартак» 5
- 19 января 2018
- 23:11 «Спартак» может купить бразильца, которым интересовался «Удинезе» 8
- 24 октября 2017
- 12:24 Неизвестные угнали автомобиль у голкипера сборной Бразилии по дороге на тренировку 4
- 13 февраля 2017
- 07:55 Видео Столкновение фанатов «Ботафого» и «Фламенго» привели к гибели человека 4
- 2 января 2017
- 14:51 «Локомотив» интересуется форвардами из Бразилии и Колумбии 6
- 18 февраля 2016
- 22:10 Гинер по-прежнему верит в Витиньо 1
- 22 января 2016
- 01:34 Главой селекционного отдела «Зенита» будет назначен экс-спортивный директор ЦСКА 8