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Товарищеские матчи. Сборные
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Бахрейн
Новости
Новости сборной Бахрейна по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Стадион:
Национальный стадион Бахрейна
Сайт:
http://bfa.bh/
Тренер:
Драган Талайич
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Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Бахрейн – Сирия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55
8 июня
Трансляция
Грузия – Бахрейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Грузия – Бахрейн: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
4 июня
Катар – Бахрейн: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.09.02 09:25
Названы две страны, которым РФС предложил сыграть со сборной России
2025.08.28 09:23
1
РФС договаривается о матче России с 84-й сборной мира
2025.07.08 16:08
2
Прогноз на точный счет матча Китай – Бахрейн: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025
2025.06.09 10:56
Прогноз на точный счет матча Бахрейн – Саудовская Аравия: квалификация ЧМ-2026 , 5 июня 2025
2025.06.04 12:43
Фото
Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
2024.06.28 19:56
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
2024.01.25 20:36
Стало известно, с кем сборная России может сыграть в ноябре 2024 года
2023.11.25 10:47
Россия хочет сыграть с 86-й сборной мира – предложение уже сделано
2023.10.07 11:34
В Бахрейне объяснили, почему матч с Россией не состоится в 2023 году
2023.08.17 16:38
Бахрейн не будет играть со сборной России
2023.08.17 02:33
2
В РФС назвали возможного соперника сборной России
2023.08.16 18:46
1
РФС определился с двумя соперниками сборной России в сентябрьскую паузу
2023.08.16 14:59
4
Отбор ЧМ-2022. Иран крупно победил Бахрейн благодаря дублю Азмуна
2021.06.07 21:56
Товарищеский матч. Украина дома вырвала ничью у Бахрейна
2021.05.23 23:15
1
Видео
Во время матча юношеских сборных США и Бахрейна произошла массовая драка футболистов
2016.08.02 07:56
2
Отбор ЧМ-2018. Таджикистан уступил Киргизстану, Узбекистан переиграл Бахрейн
2016.03.29 17:52
3
Главные новости
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