Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Катар» – «Бахрейн»: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

02 сентября 2025 9:08
Катар - Бахрейн
03 сент. 2025, среда 18:15 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа Катара
Сделать ставку

3 сентября на стадионе Аль-Тумама в Дохе пройдет товарищеский матч между сборными Катара и Бахрейна. Обе команды с различной динамикой подготовки подходят к этой встрече, и хотя матч является товарищеским, интерес к нему большой. Катар в последние годы стабильно развивает свою игру, особенно на домашней арене, а Бахрейн в свою очередь продемонстрировал неоднозначные результаты в последних играх, что делает этот матч крайне любопытным для анализа.

Катар

Сборная Катара в последнее время испытывает некоторые трудности, особенно в матчах с сильными соперниками. В своей последней игре против Ливана они проиграли с минимальным счетом 0:1, что подчеркивает проблемы в атакующей линии. Однако в последних 5 играх Катар забивает в среднем 1.4 гола за матч, при этом в 4 из них они пропустили. Лидером команды по-прежнему остается Алмуджани, который продолжает демонстрировать отличные индивидуальные показатели. На фоне слабых результатов в последних играх, победы в домашних матчах могут помочь им восстановить уверенность.

Бахрейн

Бахрейн, в свою очередь, имеет более тревожную серию результатов. В последних 5 матчах сборная забила лишь 2 гола, что явно отражает их проблемы в атаке. За последние несколько месяцев команда не смогла одержать победу в 4 играх подряд, а их оборона также оставляет желать лучшего. Средний показатель пропущенных голов за последние 5 матчей составил 1.6, что указывает на слабость в линии защиты. При этом, несмотря на неудачи, Бахрейн стабильно забивает в матчах против более слабых соперников, что даeт надежду на гол в предстоящем матче.

Факты о командах

Катар

  • После 5 последних матчей в товарищеских играх: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.4 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах.
  • На домашней арене команда традиционно сильна.

Бахрейн

  • 4 поражения подряд в последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру.
  • На выезде команда испытывает значительные трудности в атаке и защите.

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
3
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Катар
2 : 2
03.09.2025
Бахрейн
Кубок Азии, 3 тур
Катар
1 : 2
19.01.2015
Бахрейн
Кубок Персидского Залива, 3 тур
Бахрейн
0 : 0
19.11.2014
Катар

Прогноз на матч

Судя по текущей форме и статистике обеих команд, Катар выглядит фаворитом встречи, особенно учитывая, что матч проходит на домашнем стадионе. Несмотря на свою нестабильность, сборная Катара может использовать фактор домашней арены для достижения результата. Напротив, Бахрейн демонстрирует слабые результаты в атаке, что, скорее всего, затруднит им шансы на победу. Ожидается, что Катар будет доминировать в атаке и может забить несколько голов, в то время как Бахрейн вряд ли сможет забить больше одного.

Ключевым фактором в данном прогнозе является доминирование Катара в атаке и слабости Бахрейна в обороне. Катар забивает в последних 5 матчах в среднем 1.4 гола, в то время как Бахрейн забивает только 0.4 гола за игру.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Катара с коэффициентом 2.05.
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30.
  • Ожидаемый исход: Победа Катара с результатом 2:0 или 3:0.

2.05
Победа Катара
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Бахрейн Катар
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 