«Барселона» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 9 декабря 2025 с коэффициентом 1.47

08 декабря 2025 9:49
Барселона - Айнтрахт
09 дек. 2025, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

9 декабря на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов «Барселона» принимает «Айнтрахт». Команда из Испании ведeт борьбу за выход в плей-офф, а гости из Германии находятся в нижней части таблицы и потеряли шансы на продолжение еврокубкового пути. Для каталонцев это матч, где важно не только победить, но и восстановить уверенность после болезненного поражения от «Челси».

«Барселона»

«Барселона» набрала 7 очков после пяти туров и идeт на 18-й позиции. Команда давно не отличается надeжностью в обороне – пропускает в шести матчах ЛЧ подряд. Однако атака выглядит мощно:
в последних пяти матчах забито 15 голов, а Ферран Торрес – лидер по голам в сезоне (13 в 19 играх).
Победы над «Атлетико» (3:1) и «Бетисом» (5:3) показывают рост формы, особенно дома, где каталонцы стабильны и много забивают.

«Айнтрахт»

У команды из Франкфурта всего 4 очка, и она идeт на 28-м месте. «Айнтрахт» проиграл 3 из 5 последних матчей в ЛЧ и пропускает в каждом. За пять игр – 13 пропущенных мячей, в среднем 2.60 за матч.
Йонатан Буркардт забил 10 голов, но его усилий недостаточно – организация игры в обороне проседает, что особенно заметно в гостях.

Факты о командах

«Барселона»

  • Победа в 3 последних матчах
  • Забивает в 25 матчах подряд
  • В среднем: 3.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних играх

«Айнтрахт»

  • Не выигрывает в 4 матчах ЛЧ подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних игр

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Лига Европы, 1/4 финала
Барселона
2 : 3
14.04.2022
Айнтрахт
Лига Европы, 1/4 финала
Айнтрахт
1 : 1
07.04.2022
Барселона

Прогноз на матч «Барселона» – «Айнтрахт»

Хозяева подходят к игре в отличной атакующей форме, регулярно создавая много моментов. «Айнтрахт» же испытывает трудности в обороне и против соперников высокого уровня практически всегда допускает ошибки. Учитывая мотивацию «Барселоны» и разницу в классе, логично ожидать уверенного выступления каталонцев, но оборона хозяев тоже нестабильна – гости способны найти свой момент.

Лучший сценарий – результативная победа «Барселоны» при голах в обе стороны.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.47
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 голов – коэфф

1.47
Победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Айнтрахт Барселона
18+
18+
  • Читайте нас: 