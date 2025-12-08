9 декабря на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов «Барселона» принимает «Айнтрахт». Команда из Испании ведeт борьбу за выход в плей-офф, а гости из Германии находятся в нижней части таблицы и потеряли шансы на продолжение еврокубкового пути. Для каталонцев это матч, где важно не только победить, но и восстановить уверенность после болезненного поражения от «Челси».

«Барселона»

«Барселона» набрала 7 очков после пяти туров и идeт на 18-й позиции. Команда давно не отличается надeжностью в обороне – пропускает в шести матчах ЛЧ подряд. Однако атака выглядит мощно:

в последних пяти матчах забито 15 голов, а Ферран Торрес – лидер по голам в сезоне (13 в 19 играх).

Победы над «Атлетико» (3:1) и «Бетисом» (5:3) показывают рост формы, особенно дома, где каталонцы стабильны и много забивают.

«Айнтрахт»

У команды из Франкфурта всего 4 очка, и она идeт на 28-м месте. «Айнтрахт» проиграл 3 из 5 последних матчей в ЛЧ и пропускает в каждом. За пять игр – 13 пропущенных мячей, в среднем 2.60 за матч.

Йонатан Буркардт забил 10 голов, но его усилий недостаточно – организация игры в обороне проседает, что особенно заметно в гостях.

Факты о командах

«Барселона»

Победа в 3 последних матчах

Забивает в 25 матчах подряд

В среднем: 3.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних играх

«Айнтрахт»

Не выигрывает в 4 матчах ЛЧ подряд

В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч «Барселона» – «Айнтрахт»

Хозяева подходят к игре в отличной атакующей форме, регулярно создавая много моментов. «Айнтрахт» же испытывает трудности в обороне и против соперников высокого уровня практически всегда допускает ошибки. Учитывая мотивацию «Барселоны» и разницу в классе, логично ожидать уверенного выступления каталонцев, но оборона хозяев тоже нестабильна – гости способны найти свой момент.

Лучший сценарий – результативная победа «Барселоны» при голах в обе стороны.

Рекомендованные ставки