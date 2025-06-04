5 июня состоится важный матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Бахрейна и Саудовской Аравии. Обе команды находятся в напряжeнной борьбе за сохранение шансов на выход в следующий этап. Бахрейн не выигрывает в последних 7 матчах, занимая пятое место с 6 очками, тогда как Саудовская Аравия демонстрирует более стабильную игру, находясь на третьем месте с 10 очками. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять организованной игре гостей.

Бахрейн

Бахрейн переживает сложный период, не выиграв в последних 7 матчах. В последних пяти играх команда забила всего 2 гола, пропустив 6. Среднее количество голов за игру составляет 0.40 в атаке и 1.20 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Мохамед Джасим Мархун, который забил 3 гола в 18 матчах. В последнем матче Бахрейн проиграл Индонезии со счeтом 1:0, что подтвердило их проблемы с результативностью.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 6 голов, пропустив всего 3. Среднее количество голов за игру составляет 1.20 в атаке и 0.60 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Салех Аль-Шехри, который забил 5 голов в 14 матчах. В последней игре Саудовская Аравия сыграла вничью с Японией (0:0), что подтвердило еe надeжность в обороне.

Факты о командах

Бахрейн

Не выигрывает в 7 последних матчах.

Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Пропускает в 4 последних матчах.

Показывает слабую игру в атаке.

Саудовская Аравия

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Не пропускает в 3 последних матчах.

Показывает стабильную игру в обороне.

Личные встречи 33% (2) 17% (1) 50% (3) 7 Забитых мячей 9 1.17 В среднем за матч 1.5 4:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:3 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур Бахрейн 0 : 2 Саудовская Аравия Кубок Персидского Залива, 1 тур Саудовская Аравия 2 : 3 Бахрейн Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур Саудовская Аравия 0 : 0 Бахрейн Товарищеские матчи. Сборные, Бахрейн 4 : 1 Саудовская Аравия Кубок Персидского Залива, 2 тур Саудовская Аравия 3 : 0 Бахрейн Товарищеские матчи. Сборные, Бахрейн 0 : 1 Саудовская Аравия

Прогноз на матч Бахрейн – Саудовская Аравия

Бахрейн демонстрирует слабую игру, особенно в атаке, что делает его маловероятным победителем. Саудовская Аравия, несмотря на частые ничьи, продолжает показывать стабильность в обороне и способность забивать. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Саудовская Аравия одержит победу или сыграет вничью.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу Саудовской Аравии

Рекомендованные ставки