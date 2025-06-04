5 июня состоится важный матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Бахрейна и Саудовской Аравии. Обе команды находятся в напряжeнной борьбе за сохранение шансов на выход в следующий этап. Бахрейн не выигрывает в последних 7 матчах, занимая пятое место с 6 очками, тогда как Саудовская Аравия демонстрирует более стабильную игру, находясь на третьем месте с 10 очками. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять организованной игре гостей.
Бахрейн
Бахрейн переживает сложный период, не выиграв в последних 7 матчах. В последних пяти играх команда забила всего 2 гола, пропустив 6. Среднее количество голов за игру составляет 0.40 в атаке и 1.20 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Мохамед Джасим Мархун, который забил 3 гола в 18 матчах. В последнем матче Бахрейн проиграл Индонезии со счeтом 1:0, что подтвердило их проблемы с результативностью.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 6 голов, пропустив всего 3. Среднее количество голов за игру составляет 1.20 в атаке и 0.60 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Салех Аль-Шехри, который забил 5 голов в 14 матчах. В последней игре Саудовская Аравия сыграла вничью с Японией (0:0), что подтвердило еe надeжность в обороне.
Факты о командах
Бахрейн
- Не выигрывает в 7 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
- Пропускает в 4 последних матчах.
- Показывает слабую игру в атаке.
Саудовская Аравия
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
- Не пропускает в 3 последних матчах.
- Показывает стабильную игру в обороне.
Прогноз на матч Бахрейн – Саудовская Аравия
Бахрейн демонстрирует слабую игру, особенно в атаке, что делает его маловероятным победителем. Саудовская Аравия, несмотря на частые ничьи, продолжает показывать стабильность в обороне и способность забивать. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Саудовская Аравия одержит победу или сыграет вничью.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу Саудовской Аравии
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 0:1 в пользу Саудовской Аравии – коэффициент 5.90
- Саудовская Аравия выиграет – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80