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Прогноз на точный счет матча Бахрейн – Саудовская Аравия: квалификация ЧМ-2026 , 5 июня 2025

04 июня 2025 12:08
Бахрейн - Саудовская Аравия
05 июн. 2025, четверг 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа C, 9 тур
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5.90
Точный счёт 0:1 в пользу Саудовской Аравии
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5 июня состоится важный матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Бахрейна и Саудовской Аравии. Обе команды находятся в напряжeнной борьбе за сохранение шансов на выход в следующий этап. Бахрейн не выигрывает в последних 7 матчах, занимая пятое место с 6 очками, тогда как Саудовская Аравия демонстрирует более стабильную игру, находясь на третьем месте с 10 очками. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять организованной игре гостей.

Бахрейн

Бахрейн переживает сложный период, не выиграв в последних 7 матчах. В последних пяти играх команда забила всего 2 гола, пропустив 6. Среднее количество голов за игру составляет 0.40 в атаке и 1.20 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Мохамед Джасим Мархун, который забил 3 гола в 18 матчах. В последнем матче Бахрейн проиграл Индонезии со счeтом 1:0, что подтвердило их проблемы с результативностью.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия демонстрирует стабильную игру, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 6 голов, пропустив всего 3. Среднее количество голов за игру составляет 1.20 в атаке и 0.60 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Салех Аль-Шехри, который забил 5 голов в 14 матчах. В последней игре Саудовская Аравия сыграла вничью с Японией (0:0), что подтвердило еe надeжность в обороне.

Факты о командах

Бахрейн

  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Показывает слабую игру в атаке.

Саудовская Аравия

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.
  • Показывает стабильную игру в обороне.

Личные встречи
33% (2)
17% (1)
50% (3)
7
Забитых мячей
9
1.17
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Бахрейн
0 : 2
05.06.2025
Саудовская Аравия
Кубок Персидского Залива, 1 тур
Саудовская Аравия
2 : 3
22.12.2024
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур
Саудовская Аравия
0 : 0
15.10.2024
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Бахрейн
4 : 1
30.12.2014
Саудовская Аравия
Кубок Персидского Залива, 2 тур
Саудовская Аравия
3 : 0
16.11.2014
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Бахрейн
0 : 1
31.12.2010
Саудовская Аравия
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Прогноз на матч Бахрейн – Саудовская Аравия

Бахрейн демонстрирует слабую игру, особенно в атаке, что делает его маловероятным победителем. Саудовская Аравия, несмотря на частые ничьи, продолжает показывать стабильность в обороне и способность забивать. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Саудовская Аравия одержит победу или сыграет вничью.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу Саудовской Аравии

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 0:1 в пользу Саудовской Аравии – коэффициент 5.90
  • Саудовская Аравия выиграет – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

5.90
Точный счёт 0:1 в пользу Саудовской Аравии
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Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Саудовская Аравия Бахрейн
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