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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Саудовская Аравия - Бахрейн
Саудовская Аравия - Бахрейн: обзор матча 15 октября 2024
Саудовская Аравия
15.10.2024, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 4 тур
0 : 0
Завершен
Бахрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саудовская Аравия - Бахрейн
82'
Замена
A. Al-Asfoor
️️️️
К. Аль-Асвад
Замена
М. Фахз Аль-Джувейр
️️️️
А. Аль-Асмари
82'
Замена
А. аль-Хаибари
️️️️
А. Аль-Малки
61'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
А. Яхья
61'
51'
Желтая карточка
А. Мадан
Замена
А. Радиф
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Бенади
Желтая карточка
А. Аль-Асмари
23'
Пенальти не реализован!
С. Аль-Давсари
20'
12'
Желтая карточка
H. Al-Shamsan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
10
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
23
Али Аль-Асмари
ОП
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
8
Марван Аль-Сахафи
АП
18
Айман Яхья
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
2
Амин Бенади
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
4
Sayed Dhiya Saeed
(К)
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
7
Али Мадан
ПВ
10
Комаил Аль-Асвад
ПВ
14
A. Haram
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Саудовская Аравия
22
Рагед Наджар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Абдулла Радиф
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Мохаммед Маран
ЦФ
Бахрейн
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
13
Мозес Атеде
ОП
6
Abbas Al-Asfoor
ЦП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
9
Sayed Hashim Issa
ЦФ
3-2-1-3-1
22
Аль-Кассар
14
Кадеш
3
Ладжами
5
Тамбакти
23
Аль-Асмари
17
Хамед
8
Аль-Малки
10
Аль-Давсари
8
Аль-Сахафи
18
Яхья
9
Аль-Бурайкан
3-2-3-2
22
Лутфалла
23
Аль-Хуласи
4
5
2
Бенади
3
Аль-Хайям
10
Аль-Асвад
7
Мадан
8
Мархун
12
Абдулджаббар
14
18
Яхья
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
18
Яхья
23
Аль-Асмари
7
Аль-Джувейр
7
Аль-Джувейр
23
Аль-Асмари
8
Аль-Малки
15
аль-Хаибари
15
аль-Хаибари
8
Аль-Малки
9
Аль-Бурайкан
20
Радиф
20
Радиф
9
Аль-Бурайкан
10
Аль-Асвад
6
6
10
Аль-Асвад
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Бахрейн
22
Рагед Наджар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
9
Sayed Hashim Issa
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
22
Рагед Наджар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
9
Sayed Hashim Issa
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Саудовская Аравия - Бахрейн
1
3
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
12
Офсайды
5
3
Количество передач
488
246
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Информация о матче
Главный судья:
Салман Ахмад Фалахи
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Посещаемость:
35437 из 62241 зрителей (56%)
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