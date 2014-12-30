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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн - Саудовская Аравия
Бахрейн - Саудовская Аравия: обзор матча 30 декабря 2014
Бахрейн
30.12.2014, вторник, 11:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бахрейн - Саудовская Аравия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
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09.12.2025
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Бахрейн
1 : 5
06.12.2025
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Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
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Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
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Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
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