РФС договаривается о матче России с 84-й сборной мира

Российский футбольный союз ведет переговоры с Ассоциацией футбола Бахрейна.
На прошлой неделе стороны начали обсуждать возможность проведения товарищеского матча между национальными сборными двух стран.
Игра может состояться в сентябре следующего года.
Однако окончательное решение пока не принято из-за позиции главного тренера сборной Бахрейна, который рассматривает несколько соперников для своей команды.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
- Бахрейн – 84-я сборная в мире согласно рейтингу ФИФА.
Источник: Sport24