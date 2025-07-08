РФС договаривается о матче России с 84-й сборной мира

Российский футбольный союз ведет переговоры с Ассоциацией футбола Бахрейна.

На прошлой неделе стороны начали обсуждать возможность проведения товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

Игра может состояться в сентябре следующего года.

Однако окончательное решение пока не принято из-за позиции главного тренера сборной Бахрейна, который рассматривает несколько соперников для своей команды.