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    Бахрейн не будет играть со сборной России

    Бахрейн не сможет сыграть со сборной России в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации футбола страны Мохаммед Абдулгаффар.

    Ранее появилась информация, что РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

    «РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет. В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана», – сказал Абдулгаффар.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +111

      Имя на этом сайте 1 час назад

      Везде отфуболивают.Посылают на букву зю.

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