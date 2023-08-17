Бахрейн не будет играть со сборной России

Бахрейн не сможет сыграть со сборной России в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации футбола страны Мохаммед Абдулгаффар.

Ранее появилась информация, что РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

«РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет. В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана», – сказал Абдулгаффар.