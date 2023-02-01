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    Расписание матчей сборной Бахрейна по футболу

    Сайт bfa.bh/
    Тренер Хуан Антонио Пицци
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2023/2024). группа H, 3 тур
    3 тур 21 марта, четверг 16:15
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2023/2024). группа H, 4 тур
    4 тур 26 марта, вторник 21:00
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2023/2024). группа H, 5 тур
    5 тур 6 июня, четверг 00:00
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2023/2024). группа H, 6 тур
    6 тур 11 июня, вторник 00:00
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