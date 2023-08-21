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21.08.2023 16:07
«Спартак» объявил о трансфере защитника сборной Сербии. Последние два года он провел в «Альмерии»
По некоторым данным, сумма трансфера составила 5 млн евро.
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