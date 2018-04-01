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    Морейренcе - Статьи

    Город Морейра-де-Конегуш
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.moreirensefc.pt/
    Стадион Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
    Тренер Мигел Леал
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