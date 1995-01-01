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    Морейренcе - результаты

    Город Морейра-де-Конегуш
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.moreirensefc.pt/
    Стадион Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
    Тренер Мигел Леал
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2021/2022), ответный матч
    Финал
    ответный матч    		 29 мая, воскресенье 21:30 Морейренcе 1:0 Шавиш
    Португалия. Примейра (2021/2022), первый матч
    Финал
    первый матч    		 21 мая, суббота 22:00 Шавиш 2:0 Морейренcе
    Португалия. Примейра (2021/2022)
    34 тур
    		14 мая, суббота 17:30 Морейренcе 4:1 Визела
    33 тур
    		7 мая, суббота 17:30 Эшторил 1:0 Морейренcе
    32 тур
    		1 мая, воскресенье 20:00 Морейренcе 1:2 Боавишта
    31 тур
    		23 апреля, суббота 17:30 Портимоненси 1:0 Морейренcе
    30 тур
    		16 апреля, суббота 17:30 Морейренcе 2:0 Тондела
    29 тур
    		8 апреля, пятница 22:15 Жил Висенте 1:2 Морейренcе
    28 тур
    		3 апреля, воскресенье 20:00 Морейренcе 0:1 Витория Гимараеш
    27 тур
    		20 марта, воскресенье 18:30 Пасуш де Феррейра 2:1 Морейренcе
    26 тур
    		14 марта, понедельник 23:15 Морейренcе 0:2 Спортинг
    25 тур
    		6 марта, воскресенье 18:30 Морейренcе 0:1 Маритиму
    24 тур
    		26 февраля, суббота 23:30 Арука 1:1 Морейренcе
    23 тур
    		20 февраля, воскресенье 23:00 Морейренcе 0:1 Порту
    22 тур
    		13 февраля, воскресенье 18:30 Фамаликан 5:0 Морейренcе
    21 тур
    		8 февраля, вторник 00:15 Морейренcе 4:1 Белененсеш
    20 тур
    		30 января, воскресенье 21:00 Брага 2:0 Морейренcе
    19 тур
    		22 января, суббота 18:30 Морейренcе 0:2 Санта-Клара
    18 тур
    		15 января, суббота 21:00 Бенфика 1:1 Морейренcе
    17 тур
    		8 января, суббота 18:30 Визела 0:1 Морейренcе
    13 тур
    		3 января, понедельник 23:15 Тондела 2:1 Морейренcе
    16 тур
    		29 декабря, среда 00:00 Морейренcе 1:0 Эшторил
    15 тур
    		19 декабря, воскресенье 20:00 Боавишта 1:0 Морейренcе
    14 тур
    		12 декабря, воскресенье 18:30 Морейренcе 0:1 Портимоненси
    12 тур
    		26 ноября, пятница 23:15 Морейренcе 2:2 Жил Висенте
    11 тур
    		6 ноября, суббота 23:30 Витория Гимараеш 2:1 Морейренcе
    10 тур
    		2 ноября, вторник 00:15 Морейренcе 1:1 Пасуш де Феррейра
    9 тур
    		23 октября, суббота 22:30 Спортинг 1:0 Морейренcе
    8 тур
    		1 октября, пятница 21:00 Маритиму 0:0 Морейренcе
    7 тур
    		25 сентября, суббота 17:30 Морейренcе 2:1 Арука
    6 тур
    		19 сентября, воскресенье 20:00 Порту 5:0 Морейренcе
    5 тур
    		12 сентября, воскресенье 17:30 Морейренcе 2:2 Фамаликан
    4 тур
    		27 августа, пятница 21:00 Белененсеш 1:1 Морейренcе
    3 тур
    		20 августа, пятница 23:15 Морейренcе 2:3 Брага
    2 тур
    		15 августа, воскресенье 22:30 Санта-Клара 2:2 Морейренcе
    1 тур
    		7 августа, суббота 20:00 Морейренcе 1:2 Бенфика
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