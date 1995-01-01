Турниры:
Португалия. Примейра (2021/2022), ответный матч
Португалия. Примейра (2021/2022), первый матч
Португалия. Примейра (2021/2022)
|Финал
ответный матч
|29 мая, воскресенье
|21:30
|Морейренcе
|1:0
|Шавиш
|Финал
первый матч
|21 мая, суббота
|22:00
|Шавиш
|2:0
|Морейренcе
|34 тур
|14 мая, суббота
|17:30
|Морейренcе
|4:1
|Визела
|33 тур
|7 мая, суббота
|17:30
|Эшторил
|1:0
|Морейренcе
|32 тур
|1 мая, воскресенье
|20:00
|Морейренcе
|1:2
|Боавишта
|31 тур
|23 апреля, суббота
|17:30
|Портимоненси
|1:0
|Морейренcе
|30 тур
|16 апреля, суббота
|17:30
|Морейренcе
|2:0
|Тондела
|29 тур
|8 апреля, пятница
|22:15
|Жил Висенте
|1:2
|Морейренcе
|28 тур
|3 апреля, воскресенье
|20:00
|Морейренcе
|0:1
|Витория Гимараеш
|27 тур
|20 марта, воскресенье
|18:30
|Пасуш де Феррейра
|2:1
|Морейренcе
|26 тур
|14 марта, понедельник
|23:15
|Морейренcе
|0:2
|Спортинг
|25 тур
|6 марта, воскресенье
|18:30
|Морейренcе
|0:1
|Маритиму
|24 тур
|26 февраля, суббота
|23:30
|Арука
|1:1
|Морейренcе
|23 тур
|20 февраля, воскресенье
|23:00
|Морейренcе
|0:1
|Порту
|22 тур
|13 февраля, воскресенье
|18:30
|Фамаликан
|5:0
|Морейренcе
|21 тур
|8 февраля, вторник
|00:15
|Морейренcе
|4:1
|Белененсеш
|20 тур
|30 января, воскресенье
|21:00
|Брага
|2:0
|Морейренcе
|19 тур
|22 января, суббота
|18:30
|Морейренcе
|0:2
|Санта-Клара
|18 тур
|15 января, суббота
|21:00
|Бенфика
|1:1
|Морейренcе
|17 тур
|8 января, суббота
|18:30
|Визела
|0:1
|Морейренcе
|13 тур
|3 января, понедельник
|23:15
|Тондела
|2:1
|Морейренcе
|16 тур
|29 декабря, среда
|00:00
|Морейренcе
|1:0
|Эшторил
|15 тур
|19 декабря, воскресенье
|20:00
|Боавишта
|1:0
|Морейренcе
|14 тур
|12 декабря, воскресенье
|18:30
|Морейренcе
|0:1
|Портимоненси
|12 тур
|26 ноября, пятница
|23:15
|Морейренcе
|2:2
|Жил Висенте
|11 тур
|6 ноября, суббота
|23:30
|Витория Гимараеш
|2:1
|Морейренcе
|10 тур
|2 ноября, вторник
|00:15
|Морейренcе
|1:1
|Пасуш де Феррейра
|9 тур
|23 октября, суббота
|22:30
|Спортинг
|1:0
|Морейренcе
|8 тур
|1 октября, пятница
|21:00
|Маритиму
|0:0
|Морейренcе
|7 тур
|25 сентября, суббота
|17:30
|Морейренcе
|2:1
|Арука
|6 тур
|19 сентября, воскресенье
|20:00
|Порту
|5:0
|Морейренcе
|5 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:30
|Морейренcе
|2:2
|Фамаликан
|4 тур
|27 августа, пятница
|21:00
|Белененсеш
|1:1
|Морейренcе
|3 тур
|20 августа, пятница
|23:15
|Морейренcе
|2:3
|Брага
|2 тур
|15 августа, воскресенье
|22:30
|Санта-Клара
|2:2
|Морейренcе
|1 тур
|7 августа, суббота
|20:00
|Морейренcе
|1:2
|Бенфика