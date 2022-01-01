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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Морейренcе
Состав
€ 11 млн
Морейренcе - состав команды
Морейра-де-Конегуш
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Сайт:
http://www.moreirensefc.pt/
Тренер:
Мигел Леал
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Феррейра Андре
Вра
30
€ 0.6 млн
1
Aranha
Вра
-
16
Mika
Вра
-
76
Пинту Диниш
Защ
26
€ 3 млн
2
Сантуш Леандру
Защ
20
€ 1 млн
26
Маракас
Защ
32
€ 0.7 млн
17
Álvaro Martínez
Защ
-
66
Gilberto Batista
Защ
-
8
Степанович Матея
Пол
22
€ 3 млн
20
Велозу Жоау
Пол
21
€ 1.5 млн
23
Джон Найл
Пол
23
€ 0.5 млн
28
Сонга Чипека
Пол
21
€ 0.45 млн
30
Говер Джими
Пол
21
€ 0.1 млн
21
Rodrigo Alonso
Пол
-
11
Alan
Пол
-
65
Guilherme Liberato
Пол
-
15
Vasco Sousa
Пол
-
7
Manuel Mendonça
Пол
-
32
José
Пол
-
10
Бондосу Кику
Нап
30
€ 0.8 млн
19
Хоркера Джоэль
Нап
26
€ 0.2 млн
44
Marcelo
Нап
-
19
Tiago Andrade
Нап
-
79
Leonardo Vonić
Нап
-
77
Koby Mottoh
Нап
-
9
Luís Semedo
Нап
-
3
Michel
Нап
-
22
Caio
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 11, нападающих: 9
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