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ПСИС Семаранг
Главные новости
11:56
Ротенберг высказался о будущем Нобоа
11:43
Тикнизян пока не согласился на трансфер в «Зенит»
3
11:35
«Зенит» и «Ростов» еще не пришли к согласию на переговорах по Сутормину
11:13
Колосков высказался о желании главы УЕФА смягчить бан молодежных сборных России
10:30
Стала известна причина блокировки трансфера Кордобы в «Фулхэм»
1
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Все новости
12:27
Глушаков оценил возможность продолжения карьеры в «Ростове»
12:09
«Локомотив» не начинал переговоры с Магкеевым по новому контракту
11:02
Радимов высказался о возможном переходе Угальде в «Спартак»
2
10:46
«Сочи» пополнится чилийским хавбеком
10:18
Назван размер зарплаты Угальде в «Спартаке»
5
10:10
Масалитин назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Тикнизяна
09:52
Масалитин: «Конкурировать с Дугласом Сантосом можно, но играть будет он»
3
09:36
Мор оценил возможный трансфер Угальде применительно к конкуренции с Соболевым в «Спартаке»
3
09:21
Игрок «Зенита» ушел в аренду в «Шинник»
01:00
Тикнизян переходит в «Зенит», Сутормин хочет в «Ростов», зарплата Абаскаля и другие новости
00:52
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
00:24
Акинфеева призвали завершить карьеру во избежание инвалидности
15
23 января
23:52
Фото
Холанд сделал фото с Хабибом
1
23:24
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
7
23:10
«Сочи» отзаявил Нобоа – он вернется в Эквадор
5
22:55
Кобелев назвал реформу, «убившую» российский футбол
12
22:42
Жена Макрона спросила у Дешама, почему он не приглашает в сборную Франции японца из «Реймса»
8
22:35
Топ-10 убыточных клубов на рынке за последние 10 лет
5
22:22
Ловчев прокомментировал скорый трансфер Тикнизяна в «Зенит»
5
22:12
«Зенит» – о трансфере Тикнизяна: «На полпути»
4
22:05
Топ-10 вратарей 1990-х годов по версии FourFourTwo
21:55
Нобоа договорился с «Сочи» об уходе – игрок покидает Россию спустя 17 лет
3
21:46
Фото
«Сочи» разорвал контракт с защитником, который провел в клубе 5,5 года
2
21:35
Зинченко определил лучший клуб мира
21:20
Фото
Фигуристка Медведева тренируется с «Динамо» на сборе в Катаре
21:00
Журналист Егоров: «Переход Тикнизяна в «Зенит» – это прыжок в бетонную стену головой вперед»
12
20:51
В Нидерландах сообщили, сколько «Спартак» заплатит за форварда Угальде
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20:38
Стала известна зарплата Абаскаля в «Спартаке»
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Город
Семаранг
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