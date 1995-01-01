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    ЛКС

    Город Лодзь
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт lkslodz.pl/
    Стадион ЛКС
    Тренер Казимеж Москаль
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