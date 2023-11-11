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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Пяст
ЛКС - Пяст: обзор матча 11 ноября 2023
ЛКС
11.11.2023, суббота, 17:00
Польша. Экстракласа, 15 тур
3 : 3
Завершен
Пяст
45+7'
Д. Рамирес (П)
48'
К. Теян
67'
P. Janczukowicz
10'
Д. Кадзиор
20'
A. Mosór
38'
М. Амейо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛКС - Пяст
90'
Желтая карточка
A. Mosór
Желтая карточка
P. Janczukowicz
90'
89'
Замена
T. Huk
️️️️
Х. Феликс
Замена
A. Malachowski
️️️️
M. Mokrzycki
82'
Желтая карточка
А. Тутишкинас
76'
ГОЛ! 3:3!
P. Janczukowicz
67'
Замена
E. Hoti
️️️️
L. GÃ¼len
67'
Желтая карточка
К. Теян
61'
Желтая карточка
M. Mokrzycki
60'
ГОЛ! 2:3!
К. Теян
Пас отдал
А. Лове
48'
Замена
К. Теян
️️️️
P. Głowacki
46'
Замена
B. Szeliga
️️️️
K. Dankowski
46'
46'
Замена
Я. Голубек
️️️️
M. Szczepański
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Рамирес
45'
+7
45'
+6
Красная карточка
A. Katranis
38'
ГОЛ! 0:3!
М. Амейо
Пас отдал
Х. Феликс
20'
ГОЛ! 0:2!
A. Mosór
Пас отдал
Д. Кадзиор
Желтая карточка
K. Dankowski
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кадзиор
Пас отдал
М. Амейо
2'
Желтая карточка
G. Tomasiewicz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
88
Adam Marciniak
(К)
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
14
Michał Mokrzycki
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
ЛКС
25
Michał Kołba
ВР
91
Aleksander Bobek
ВР
3
Marcin Flis
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
26
Bartosz Szeliga
ЦП
7
Adrian Malachowski
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
3-2-3-2
99
6
Тутишкинас
6
Лове
37
88
17
16
Рамирес
14
29
9
2
3-4-3
26
Плах
2
11
Пырка
98
92
Кадзиор
19
Амейо
20
30
4
7
Феликс
16
17
26
26
17
14
7
7
14
2
11
11
2
37
30
Теян
30
Теян
37
30
14
Голубек
14
Голубек
30
7
Феликс
5
5
7
Феликс
Остались в запасе
ЛКС
Пяст
25
Michał Kołba
ВР
91
Aleksander Bobek
ВР
3
Marcin Flis
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
Главный тренер
Казимеж Москаль
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
25
Michał Kołba
ВР
91
Aleksander Bobek
ВР
3
Marcin Flis
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча ЛКС - Пяст
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Stadion im. Władysława Króla, Lodz
Новости команд
Все
ЛКС
Пяст
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
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