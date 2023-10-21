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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - ЛКС
Лех - ЛКС: обзор матча 21 октября 2023
Лех
21.10.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 12 тур
3 : 1
Завершен
ЛКС
18'
М. Ишак
44'
М. Ишак
81'
К. Вельде
64'
S. Jurić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - ЛКС
90'
Замена
J. Labedzki
️️️️
E. Hoti
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
А. Соуза
84'
Замена
F. Wilak
️️️️
К. Вельде
84'
ГОЛ! 3:1!
К. Вельде
Пас отдал
Н. Квеквескири
81'
Замена
А. Червински
️️️️
А. Ба Луа
79'
73'
Замена
A. Fase
️️️️
S. Jurić
64'
ГОЛ! 2:1!
S. Jurić
Замена
А. Соуза
️️️️
Ф. Мархвиньски
60'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Р. Муравски
60'
46'
Замена
P. Janczukowicz
️️️️
Д. Рамирес
46'
Замена
P. Głowacki
️️️️
M. Śliwa
46'
Замена
B. Szeliga
️️️️
P.
ГОЛ! 2:0!
М. Ишак
Пас отдал
К. Вельде
44'
Желтая карточка
Р. Муравски
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
Ф. Мархвиньски
18'
2'
Желтая карточка
M. Mokrzycki
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
5
Элиас Андерссон
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
14
Michał Mokrzycki
ЦП
11
E. Hoti
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
ЛКС
25
Michał Kołba
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
22
Jan Labedzki
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
26
Bartosz Szeliga
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
17
Anton Fase
ЦФ
3-1-3-2-1
41
Мрозек
25
Дагерстол
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
22
Муравски
10
Мархвиньски
5
Андерссон
99
Вельде
50
Ба Луа
9
Ишак
4-3-3
91
6
Лове
3
17
14
23
16
Рамирес
14
9
33
11
50
Ба Луа
30
Червински
30
Червински
50
Ба Луа
22
Муравски
30
Квеквескири
30
Квеквескири
22
Муравски
10
Мархвиньски
77
Соуза
77
Соуза
10
Мархвиньски
Соуза
18
Шимчак
18
Шимчак
Соуза
99
Вельде
54
54
99
Вельде
23
37
37
23
11
22
22
11
16
Рамирес
29
29
16
Рамирес
33
26
26
33
9
17
17
9
Остались в запасе
Лех
ЛКС
1
Филип Беднарек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
25
Michał Kołba
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
25
Michał Kołba
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Казимеж Москаль
Статистика матча Лех - ЛКС
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
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