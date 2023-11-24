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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Заглембе
ЛКС - Заглембе: обзор матча 24 ноября 2023
ЛКС
24.11.2023, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 16 тур
0 : 2
Завершен
Заглембе
9'
B. Kopacz
49'
A. Ławniczak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛКС - Заглембе
89'
Замена
A. Wozniak
️️️️
Т. Пенько
86'
Желтая карточка
М. Полетанович
Замена
P. Głowacki
️️️️
P. Janczukowicz
83'
77'
Замена
М. Полетанович
️️️️
М. Вдовяк
77'
Замена
К. Чодина
️️️️
T. Makowski
Замена
M. Lorenc
️️️️
M. Mokrzycki
77'
Замена
E. Hoti
️️️️
S. Jurić
63'
Замена
M. Śliwa
️️️️
Д. Рамирес
63'
49'
ГОЛ! 0:2!
A. Ławniczak
Замена
K. Dankowski
️️️️
А. Тутишкинас
46'
40'
Желтая карточка
T. Makowski
Желтая карточка
M. Mokrzycki
37'
9'
ГОЛ! 0:1!
B. Kopacz
Пас отдал
Т. Пенько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
88
Adam Marciniak
(К)
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
26
Bartosz Szeliga
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
14
Michał Mokrzycki
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
30
Кай Теян
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
(К)
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
91
D. Kurminowski
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
6
Nelson Balongo
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
9
J. Munoz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
3-4-3
91
88
6
Тутишкинас
6
Лове
26
14
29
16
Рамирес
9
2
30
Теян
3-3-2-2
1
2
2
5
21
Пенько
6
8
Дабровски
10
Булеца
7
Вдовяк
3
Мата
91
6
Тутишкинас
17
17
6
Тутишкинас
14
28
28
14
29
37
37
29
16
Рамирес
23
23
16
Рамирес
9
11
11
9
7
Вдовяк
4
Полетанович
4
Полетанович
7
Вдовяк
6
11
Чодина
11
Чодина
6
21
Пенько
11
11
21
Пенько
Остались в запасе
ЛКС
Заглембе
99
Dawid Arndt
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
9
J. Munoz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
99
Dawid Arndt
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
9
J. Munoz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча ЛКС - Заглембе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
Stadion im. Władysława Króla, Lodz
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Заглембе
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2022.04.25 23:21
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