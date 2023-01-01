Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
18
9
7
77
45
32
63
34
18
9
7
50
30
20
63
34
17
10
7
51
38
13
61
34
16
8
10
59
36
23
56
34
14
11
9
47
41
6
53
34
15
8
11
45
41
4
53
34
13
10
11
50
39
11
49
34
13
8
13
43
50
-7
47
34
13
7
14
45
46
-1
46
34
9
16
9
38
34
4
43
34
11
10
13
42
48
-6
43
34
9
13
12
39
49
-10
40
34
8
15
11
45
46
-1
39
34
8
14
12
40
44
-4
38
34
10
8
16
41
58
-17
38
34
9
10
15
33
43
-10
37
34
7
13
14
40
54
-14
34
34
6
5
23
32
75
-43
23
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
3
2
46
16
30
39
17
9
5
3
23
14
9
32
17
9
5
3
29
11
18
32
17
9
4
4
27
14
13
31
17
9
4
4
29
16
13
31
17
8
6
3
25
17
8
30
17
8
6
3
26
17
9
30
17
9
2
6
35
24
11
29
17
7
8
2
23
20
3
29
17
7
7
3
25
15
10
28
17
9
1
7
21
21
0
28
17
6
8
3
28
20
8
26
17
7
5
5
19
18
1
26
17
5
7
5
32
25
7
22
17
5
5
7
17
18
-1
20
17
4
7
6
21
22
-1
19
17
5
4
8
22
33
-11
19
17
4
5
8
20
28
-8
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
9
5
3
23
16
7
32
17
9
4
4
25
21
4
31
17
7
6
4
24
12
12
27
17
6
6
5
31
29
2
24
17
5
7
5
18
25
-7
22
17
6
3
8
22
27
-5
21
17
6
3
8
24
32
-8
21
17
6
3
8
21
30
-9
21
17
4
6
7
24
25
-1
18
17
4
5
8
21
28
-7
17
17
3
8
6
13
21
-8
17
17
4
5
8
16
25
-9
17
17
2
9
6
13
19
-6
15
17
3
6
8
19
32
-13
15
17
3
4
10
17
31
-14
13
17
2
6
9
12
24
-12
12
17
2
5
10
16
29
-13
11
17
1
1
15
10
42
-32
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире