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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - ЛКС
Радомяк - ЛКС: обзор матча 07 октября 2023
Радомяк
07.10.2023, суббота, 13:30
Польша. Экстракласа, 11 тур
3 : 0
Завершен
ЛКС
20'
P. Henrique
36'
M. Flis (АГ)
70'
E. Semedo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - ЛКС
Замена
J. Snopczyński
️️️️
M. Kaput
86'
Замена
L.
️️️️
L. Machado
86'
85'
Замена
S. Jurić
️️️️
P. Janczukowicz
Замена
Л. Семеду
️️️️
R. Wolski
75'
Замена
L. Rocha
️️️️
P. Henrique
75'
Замена
Ф. Кастаньеда
️️️️
E. Semedo
71'
ГОЛ! 3:0!
E. Semedo
Пас отдал
L. Machado
70'
67'
Замена
A. Fase
️️️️
Д. Рамирес
46'
Замена
K. Dankowski
️️️️
L. GÃ¼len
46'
Замена
А. Лове
️️️️
B. Szeliga
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
M. Flis
36'
31'
Замена
P.
️️️️
К. Теян
22'
Желтая карточка
L. GÃ¼len
ГОЛ! 1:0!
P. Henrique
Пас отдал
R. Wolski
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
75
Майк Сестор
ВР
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
8
Luizao
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
14
Michał Mokrzycki
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
26
Bartosz Szeliga
ЦП
30
Кай Теян
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
ЛКС
25
Michał Kołba
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
88
Adam Marciniak
ЦЗ
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
33
Pirulo
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
17
Anton Fase
ЦФ
1-5-3
22
Посиадала
33
27
28
77
8
13
9
20
70
3-4-3
99
14
3
37
29
16
Рамирес
26
14
7
2
30
Теян
28
21
21
28
27
7
Семеду
7
Семеду
27
70
32
Кастаньеда
32
Кастаньеда
70
9
45
45
9
20
9
9
20
26
6
Лове
6
Лове
26
2
17
17
2
30
Теян
33
33
30
Теян
29
9
9
29
16
Рамирес
17
17
16
Рамирес
Остались в запасе
Радомяк
ЛКС
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
25
Michał Kołba
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
Главный тренер
Казимеж Москаль
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Остались в запасе
25
Michał Kołba
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Статистика матча Радомяк - ЛКС
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
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В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
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