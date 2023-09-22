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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Ягеллония
ЛКС - Ягеллония: обзор матча 22 сентября 2023
ЛКС
22.09.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ягеллония
23'
К. Теян
90'
Д. Рамирес (П)
40'
А. Пулулу (П)
77'
А. Пулулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛКС - Ягеллония
90'
+11
Желтая карточка
М. Сачек
90'
+9
Желтая карточка
M. Matysik
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Рамирес
90'
83'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
А. Пулулу
83'
Замена
W. Łaski
️️️️
J. Naranjo
Замена
Д. Рамирес
️️️️
К. Теян
78'
Замена
A. Malachowski
️️️️
J. Letniowski
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Пулулу
Пас отдал
Х. Имас
Замена
P. Janczukowicz
️️️️
B. Szeliga
68'
Замена
M. Śliwa
️️️️
P.
67'
67'
Замена
J. Kubicki
️️️️
Т. Романчук
60'
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Марчук
Вторая желтая
E. Hoti
45'
+12
Замена
А. Лове
️️️️
N. Monsalve
45'
+8
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пулулу
Желтая карточка
P.
36'
Желтая карточка
M. Flis
33'
Желтая карточка
E. Hoti
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Теян
23'
Желтая карточка
B. Szeliga
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
27
Jakub Letniowski
ЦП
14
Michał Mokrzycki
ЦП
26
Bartosz Szeliga
ЦП
30
Кай Теян
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
11
Доминик Марчук
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
11
Хесус Имас
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
17
Anton Fase
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
15
B. Nastic
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
77
Wojciech Łaski
ЦП
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
4-3-3
91
17
3
37
14
27
14
26
33
11
30
Теян
3-4-1-2
33
61
Сачек
20
17
6
Романчук
18
Нене
28
11
Марчук
9
Пулулу
26
Дигес
11
Имас
14
6
Лове
6
Лове
14
33
23
23
33
30
Теян
16
Рамирес
16
Рамирес
30
Теян
26
29
29
26
27
7
7
27
9
Пулулу
10
Нгуямба
10
Нгуямба
9
Пулулу
6
Романчук
14
14
6
Романчук
28
77
77
28
11
Марчук
99
Хансен
99
Хансен
11
Марчук
Остались в запасе
ЛКС
Ягеллония
99
Dawid Arndt
ВР
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
17
Anton Fase
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
50
Славомир Абрамович
ВР
15
B. Nastic
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
99
Dawid Arndt
ВР
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
17
Anton Fase
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
15
B. Nastic
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча ЛКС - Ягеллония
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
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