Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Варта
ЛКС - Варта: обзор матча 01 сентября 2023
ЛКС
01.09.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 7 тур
0 : 2
Завершен
Варта
10'
С. Савич
62'
К. Шмит (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛКС - Варта
90'
+6
Желтая карточка
M. Kupczak
Желтая карточка
Д. Рамирес
90'
Замена
A. Fase
️️️️
E. Hoti
87'
80'
Замена
K. Matuszewski
️️️️
J. Kiełb
Замена
S. Jurić
️️️️
К. Теян
76'
Замена
P. Janczukowicz
️️️️
B. Szeliga
76'
69'
Замена
Д. Визингер
️️️️
К. Шмит
69'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
М. Луиш
69'
Замена
M. Żurawski
️️️️
С. Савич
69'
Замена
F. Borowski
️️️️
D. Stavropoulos
68'
Желтая карточка
М. Луиш
Замена
P. Głowacki
️️️️
А. Тутишкинас
63'
Замена
M. Śliwa
️️️️
P.
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Шмит
Желтая карточка
M. Flis
55'
47'
Желтая карточка
D. Szymonowicz
45'
Желтая карточка
W. Pleśnierowicz
Желтая карточка
K. Dankowski
35'
Желтая карточка
M. Mokrzycki
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Савич
Пас отдал
А. Зрелак
8'
Желтая карточка
D. Stavropoulos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
26
Bartosz Szeliga
ЦП
14
Michał Mokrzycki
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
30
Кай Теян
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
3
Jakub Kiełb
ЦП
77
Стефан Савич
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
9
Stipe Jurić
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
17
Anton Fase
ЦФ
Варта
12
Mateusz Kustosz
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
8
Ниило Мяенпя
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
4-3-3
91
17
3
6
Тутишкинас
14
26
14
16
Рамирес
11
33
30
Теян
3-2-2-3
1
44
34
21
2
Бартковски
4
90
Луиш
3
99
Зрелак
7
Шмит
77
Савич
6
Тутишкинас
37
37
6
Тутишкинас
33
23
23
33
26
29
29
26
30
Теян
9
9
30
Теян
11
17
17
11
3
11
11
3
90
Луиш
8
Мяенпя
8
Мяенпя
90
Луиш
7
Шмит
29
Визингер
29
Визингер
7
Шмит
4
28
28
4
77
Савич
6
6
77
Савич
Остались в запасе
ЛКС
Варта
99
Dawid Arndt
ВР
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
12
Mateusz Kustosz
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
99
Dawid Arndt
ВР
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Остались в запасе
12
Mateusz Kustosz
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча ЛКС - Варта
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Новости команд
Все
ЛКС
Варта
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+