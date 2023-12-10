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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Легия
ЛКС - Легия: обзор матча 10 декабря 2023
ЛКС
10.12.2023, воскресенье, 17:00
Польша. Экстракласа, 18 тур
0 : 1
Завершен
Легия
51'
П. Вшолек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛКС - Легия
Желтая карточка
M. Flis
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Р. Панков
Желтая карточка
К. Теян
90'
88'
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Жозуэ
Замена
A. Malachowski
️️️️
E. Hoti
87'
Замена
M. Lorenc
️️️️
M. Mokrzycki
87'
76'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Кун
Замена
P.
️️️️
Д. Рамирес
72'
Желтая карточка
B. Szeliga
67'
66'
Замена
М. Гуал
️️️️
Б. Крамер
66'
Замена
Б. Капустка
️️️️
Ю. Элитим
51'
ГОЛ! 0:1!
П. Вшолек
Пас отдал
Р. Панков
45'
+6
Желтая карточка
Ю. Рибейру
44'
Желтая карточка
Ю. Элитим
Замена
L. GÃ¼len
️️️️
N. Monsalve
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
26
Bartosz Szeliga
ЦП
19
Jedrzej Zajac
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
14
Michał Mokrzycki
(К)
ЦП
30
Кай Теян
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
30
Oskar Koprowski
ЦЗ
88
Adam Marciniak
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
15
Antoni Mlynarczyk
ЦП
33
Pirulo
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Юрген Челхака
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
86
Игор Стрзалек
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
4-4-2
91
6
Лове
3
14
37
26
16
Рамирес
14
19
11
30
Теян
2-1-3-2-2
25
Тобиаш
12
Панков
4
Рибейру
8
Августиняк
22
Элитим
99
Слиш
23
Кун
22
Вшолек
10
Жозуэ
7
Мучи
9
Крамер
14
28
28
14
16
Рамирес
33
33
16
Рамирес
11
7
7
11
14
2
2
14
22
Элитим
67
Капустка
67
Капустка
22
Элитим
10
Жозуэ
86
Стрзалек
86
Стрзалек
10
Жозуэ
23
Кун
23
Диаш
23
Диаш
23
Кун
9
Крамер
28
Гуал
28
Гуал
9
Крамер
Остались в запасе
ЛКС
Легия
99
Dawid Arndt
ВР
30
Oskar Koprowski
ЦЗ
88
Adam Marciniak
ЦЗ
15
Antoni Mlynarczyk
ЦП
9
Stipe Jurić
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
99
Dawid Arndt
ВР
30
Oskar Koprowski
ЦЗ
88
Adam Marciniak
ЦЗ
15
Antoni Mlynarczyk
ЦП
9
Stipe Jurić
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча ЛКС - Легия
3
3
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
1
Нарушения
7
9
Количество передач
133
269
Точность передач %
67
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Musial, Poland
Стадион:
Stadion im. Władysława Króla, Lodz
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