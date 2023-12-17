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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Рух
ЛКС - Рух: обзор матча 17 декабря 2023
ЛКС
17.12.2023, воскресенье, 14:30
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 1
Завершен
Рух
32'
E. Hoti
87'
P. Szur
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛКС - Рух
87'
ГОЛ! 1:1!
P. Szur
Пас отдал
M. Bartolewski
Замена
M. Lorenc
️️️️
E. Hoti
83'
Замена
A. Malachowski
️️️️
M. Mokrzycki
83'
Желтая карточка
P.
82'
73'
Замена
T. Foszmańczyk
️️️️
M. Kozak
Замена
S. Jurić
️️️️
К. Теян
72'
64'
Замена
A. Pląskowski
️️️️
M. Feliks
64'
Замена
D. Steczyk
️️️️
K. Kasolik
64'
Замена
K. Michalski
️️️️
Ł. Moneta
Желтая карточка
M. Mokrzycki
48'
46'
Замена
F. Starzyński
️️️️
T. Podstawski
43'
Желтая карточка
J. Letniowski
41'
Желтая карточка
M. Kozak
ГОЛ! 1:0!
E. Hoti
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
3
Marcin Flis
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
26
Bartosz Szeliga
ЦП
14
Michał Mokrzycki
(К)
ЦП
19
Jedrzej Zajac
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Рух
31
Krzysztof Kamiński
ВР
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
21
Maciej Sadlok
(К)
ЦЗ
4
Przemysław Szur
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
7
Miłosz Kozak
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
19
Michal Feliks
ЦФ
13
Łukasz Moneta
ЦФ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
88
Adam Marciniak
ЦЗ
30
Oskar Koprowski
ЦЗ
15
Antoni Mlynarczyk
ЦП
9
Stipe Jurić
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
32
Oliwier Sławiński
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
21
B. Baranski
ЦП
26
Kacper Michalski
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
23
Artur Pląskowski
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
96
Maciej Firlej
ЦФ
10
Filip Starzyński
ЦФ
3-4-3
91
3
6
Лове
37
16
Рамирес
14
19
26
30
Теян
11
2
4-3-3
31
21
4
2
14
7
6
28
7
13
19
11
28
28
11
30
Теян
9
9
30
Теян
14
7
7
14
13
26
26
13
7
10
10
7
19
23
23
19
2
11
11
2
28
10
10
28
Остались в запасе
ЛКС
Рух
99
Dawid Arndt
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
30
Oskar Koprowski
ЦЗ
15
Antoni Mlynarczyk
ЦП
33
Pirulo
ЦФ
32
Oliwier Sławiński
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
21
B. Baranski
ЦП
1
Michał Buchalik
ВР
20
Szymon Szymanski
ЦП
96
Maciej Firlej
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Остались в запасе
99
Dawid Arndt
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
30
Oskar Koprowski
ЦЗ
15
Antoni Mlynarczyk
ЦП
33
Pirulo
ЦФ
32
Oliwier Sławiński
ЦФ
Остались в запасе
21
B. Baranski
ЦП
1
Michał Buchalik
ВР
20
Szymon Szymanski
ЦП
96
Maciej Firlej
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Ярослав Скробач
Статистика матча ЛКС - Рух
2
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
3
9
Офсайды
1
0
Количество передач
224
145
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Информация о матче
Главный судья:
Krzysztof Jakubik, Poland
Стадион:
Stadion im. Władysława Króla, Lodz
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2016.02.28 23:41
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2017.11.14 00:07
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2016.02.28 23:41
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