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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Краковия
ЛКС - Краковия: обзор матча 30 сентября 2023
ЛКС
30.09.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 10 тур
0 : 2
Завершен
Краковия
14'
В. Гицэ
21'
Я. Атанасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛКС - Краковия
89'
Желтая карточка
П. Ярочински
85'
Замена
А. Хосконен
️️️️
Я. Югаш
85'
Замена
M. Bochnak
️️️️
P. Makuch
77'
Замена
K. Knap
️️️️
M. Rakoczy
Замена
M. Śliwa
️️️️
E. Hoti
74'
Замена
L. GÃ¼len
️️️️
K. Dankowski
74'
55'
Замена
Б. Каллман
️️️️
K. Smiglewski
Замена
P. Janczukowicz
️️️️
B. Szeliga
46'
Замена
Д. Рамирес
️️️️
J. Letniowski
22'
21'
ГОЛ! 0:2!
Я. Атанасов
Пас отдал
K. Smiglewski
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Гицэ
Пас отдал
M. Rakoczy
10'
Пенальти не реализован!
M. Rakoczy
Желтая карточка
A. Bobek
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
26
Bartosz Szeliga
ЦП
14
Michał Mokrzycki
ЦП
27
Jakub Letniowski
ЦП
30
Кай Теян
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
31
Cornel Râpă
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
88
Adam Marciniak
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
17
Anton Fase
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Краковия
30
Adam Wilk
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
4-3-3
91
17
3
37
6
Лове
26
14
27
11
33
30
Теян
4-1-2-3
13
5
Гицэ
25
Югаш
15
Глик
44
Ярочински
21
Атанасов
31
14
Осима
9
36
21
11
23
23
11
27
16
Рамирес
16
Рамирес
27
26
29
29
26
17
2
2
17
25
Югаш
27
Хосконен
27
Хосконен
25
Югаш
36
20
20
36
21
9
Каллман
9
Каллман
21
9
17
17
9
Остались в запасе
ЛКС
Краковия
99
Dawid Arndt
ВР
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
88
Adam Marciniak
ЦЗ
17
Anton Fase
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
30
Adam Wilk
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
99
Dawid Arndt
ВР
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
88
Adam Marciniak
ЦЗ
17
Anton Fase
ЦФ
Остались в запасе
30
Adam Wilk
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча ЛКС - Краковия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
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1
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2019.06.29 21:30
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
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