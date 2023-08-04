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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Корона
ЛКС - Корона: обзор матча 04 августа 2023
ЛКС
04.08.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 3 тур
2 : 1
Завершен
Корона
28'
Д. Рамирес (П)
90+9'
А. Тутишкинас
88'
A. Dalmau (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛКС - Корона
ГОЛ! 2:1!
А. Тутишкинас
Пас отдал
P. Głowacki
90'
+9
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Dalmau
86'
Желтая карточка
N.
Желтая карточка
S. Jurić
85'
Замена
А. Тутишкинас
️️️️
E. Hoti
79'
Замена
G. Glapka
️️️️
M. Śliwa
79'
Замена
A. Marciniak
️️️️
Д. Рамирес
72'
65'
Замена
A. Dalmau
️️️️
R. Deaconu
65'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
J. Łukowski
Замена
S. Jurić
️️️️
P. Janczukowicz
56'
54'
Желтая карточка
R. Deaconu
46'
Замена
M. Remacle
️️️️
M. Czyżycki
Желтая карточка
А. Лове
39'
30'
Желтая карточка
J. Podgórski
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Рамирес
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
23
Maciej Śliwa
ЦП
14
Michał Mokrzycki
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
11
E. Hoti
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
10
Nono
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
88
Adam Marciniak
ЦЗ
6
Vladyslav Okhronchuk
ЦП
18
Kelechukwu Ebenezer Ibe-Torti
ЦП
77
Ricardo Gonçalves
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
8
Martin Remacle
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Szymon Galazka
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
23
Kacper Kucharczyk
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
76
Hubert Szulc
ЦФ
3-2-4-1
91
28
37
3
6
Лове
17
29
14
16
Рамирес
23
11
4-4-2
1
Деконски
28
Годиньо
6
66
44
Затор
14
70
98
9
Шикавка
17
10
23
17
17
23
11
6
Тутишкинас
6
Тутишкинас
11
16
Рамирес
88
88
16
Рамирес
29
9
9
29
98
8
8
98
14
19
19
14
70
9
9
70
Остались в запасе
ЛКС
Корона
99
Dawid Arndt
ВР
6
Vladyslav Okhronchuk
ЦП
18
Kelechukwu Ebenezer Ibe-Torti
ЦП
77
Ricardo Gonçalves
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
1
Konrad Forenc
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Szymon Galazka
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
23
Kacper Kucharczyk
ЦФ
76
Hubert Szulc
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
99
Dawid Arndt
ВР
6
Vladyslav Okhronchuk
ЦП
18
Kelechukwu Ebenezer Ibe-Torti
ЦП
77
Ricardo Gonçalves
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Szymon Galazka
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
23
Kacper Kucharczyk
ЦФ
76
Hubert Szulc
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча ЛКС - Корона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
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2016.01.31 10:53
1
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
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