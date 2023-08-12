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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - ЛКС
Видзев - ЛКС: обзор матча 12 августа 2023
Видзев
12.08.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 4 тур
1 : 0
Завершен
ЛКС
Матч
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Статистика матча Видзев - ЛКС
5
1
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1
0
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5
3
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
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В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
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Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
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Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
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2017.02.27 00:01
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В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов
2017.02.27 00:01
4
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