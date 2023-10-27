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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Гурник
ЛКС - Гурник: обзор матча 27 октября 2023
ЛКС
27.10.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 13 тур
0 : 5
Завершен
Гурник
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча ЛКС - Гурник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
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