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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ЛКС - Погонь
ЛКС - Погонь: обзор матча 20 августа 2023
ЛКС
20.08.2023, воскресенье, 16:00
Польша. Экстракласа, 5 тур
1 : 0
Завершен
Погонь
90+7'
E. Hoti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛКС - Погонь
ГОЛ! 1:0!
E. Hoti
90'
+7
Замена
А. Тутишкинас
️️️️
P. Głowacki
90'
+1
Замена
P. Janczukowicz
️️️️
P.
90'
+1
Замена
M. Śliwa
️️️️
Д. Рамирес
90'
87'
Замена
Y. Rostami
️️️️
A. Gorgon
86'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
Э. Кулурис
77'
Замена
A. Przyborek
️️️️
Л. Захович
Желтая карточка
D. Arndt
75'
Замена
E. Hoti
️️️️
J. Letniowski
71'
Замена
S. Jurić
️️️️
К. Теян
71'
67'
Замена
L. Borges
️️️️
W. Lisowski
67'
Замена
R. Kurzawa
️️️️
J. Gamboa
55'
Желтая карточка
J. Gamboa
45'
+2
Желтая карточка
A. Gorgon
41'
Желтая карточка
В. Бичахчян
39'
Желтая карточка
W. Lisowski
Желтая карточка
J. Letniowski
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
14
Michał Mokrzycki
ЦП
27
Jakub Letniowski
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
30
Кай Теян
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
18
Kelechukwu Ebenezer Ibe-Torti
ЦП
23
Maciej Śliwa
ЦП
6
Vladyslav Okhronchuk
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
11
E. Hoti
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
Погонь
83
Axel Holewinski
ВР
29
Yadegar Rostami
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
3-2-3-2
91
14
3
17
6
Лове
37
14
27
16
Рамирес
33
30
Теян
4-3-3
81
25
22
Лончар
28
Вальквист
33
Кутрис
21
Бичахчян
16
11
Гросицки
20
90
Захович
9
Кулурис
37
6
Тутишкинас
6
Тутишкинас
37
16
Рамирес
23
23
16
Рамирес
33
29
29
33
27
11
11
27
30
Теян
9
9
30
Теян
20
29
29
20
16
8
8
16
90
Захович
28
28
90
Захович
9
Кулурис
7
7
9
Кулурис
25
4
4
25
Остались в запасе
ЛКС
Погонь
99
Dawid Arndt
ВР
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
18
Kelechukwu Ebenezer Ibe-Torti
ЦП
6
Vladyslav Okhronchuk
ЦП
Главный тренер
Казимеж Москаль
83
Axel Holewinski
ВР
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
99
Dawid Arndt
ВР
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
18
Kelechukwu Ebenezer Ibe-Torti
ЦП
6
Vladyslav Okhronchuk
ЦП
Остались в запасе
83
Axel Holewinski
ВР
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча ЛКС - Погонь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
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