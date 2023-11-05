Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - ЛКС
Шленск - ЛКС: обзор матча 05 ноября 2023
Шленск
05.11.2023, воскресенье, 14:30
Польша. Экстракласа, 14 тур
2 : 1
Завершен
ЛКС
12'
Э. Экспозито
90+6'
P. Samiec-Talar
78'
S. Jurić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - ЛКС
Желтая карточка
P. Samiec-Talar
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
P. Samiec-Talar
Пас отдал
C. Borthwick-Jackson
90'
+6
90'
+2
Замена
M. Śliwa
️️️️
Д. Рамирес
Замена
P. Szwedzik
️️️️
М. Науэль
89'
88'
Замена
E. Hoti
️️️️
P. Janczukowicz
Желтая карточка
M. Rzuchowski
85'
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
P. Olsen
81'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Y. Matsenko
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
S. Jurić
Пас отдал
K. Dankowski
73'
Замена
B. Szeliga
️️️️
А. Тутишкинас
Замена
C. Borthwick-Jackson
️️️️
P. Schwarz
67'
Замена
P. Samiec-Talar
️️️️
Б. Индже
67'
56'
Желтая карточка
A. Marciniak
41'
Желтая карточка
А. Лове
ГОЛ! 1:0!
Э. Экспозито
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
10
Эрик Экспозито
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
88
Adam Marciniak
(К)
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
14
Michał Mokrzycki
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
9
Stipe Jurić
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Шленск
30
Bartosz Glogowski
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
22
Michał Rzuchowski
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
6
Szymon Lewkot
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
23
Maciej Śliwa
ЦП
26
Bartosz Szeliga
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
11
E. Hoti
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
77
Ricardo Gonçalves
ЦФ
3-2-5
12
3
5
Петков
33
27
Индже
33
3
10
Экспозито
77
Науэль
17
77
3-2-3-1
99
6
Тутишкинас
88
14
37
6
Лове
14
16
Рамирес
29
9
33
22
22
33
27
Индже
7
7
27
Индже
17
35
35
17
33
7
Зохоре
7
Зохоре
33
77
Науэль
21
21
77
Науэль
16
Рамирес
23
23
16
Рамирес
6
Тутишкинас
26
26
6
Тутишкинас
29
11
11
29
Остались в запасе
Шленск
ЛКС
30
Bartosz Glogowski
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
6
Szymon Lewkot
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
91
Aleksander Bobek
ВР
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
77
Ricardo Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Остались в запасе
30
Bartosz Glogowski
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
6
Szymon Lewkot
ЦФ
Остались в запасе
91
Aleksander Bobek
ВР
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
17
Grzegorz Glapka
ЦЗ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
77
Ricardo Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Казимеж Москаль
Статистика матча Шленск - ЛКС
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
ЛКС
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Вроцлав
Новости команд
Все
Шленск
ЛКС
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
2020.06.26 14:43
2
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
2020.06.26 14:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+