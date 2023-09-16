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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - ЛКС
Ракув - ЛКС: обзор матча 16 сентября 2023
Ракув
16.09.2023, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 8 тур
1 : 0
Завершен
ЛКС
8'
Я. Папаниколау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - ЛКС
90'
+9
Красная карточка
S. Jurić
90'
+3
Замена
А. Тутишкинас
️️️️
P. Głowacki
83'
Желтая карточка
Д. Рамирес
80'
Замена
S. Jurić
️️️️
К. Теян
80'
Замена
M. Śliwa
️️️️
P. Janczukowicz
Замена
Л. Зволински
️️️️
Ф. Пясецки
79'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
В. Кочергин
75'
Желтая карточка
А. Ковачевич
73'
62'
Замена
P.
️️️️
B. Szeliga
62'
Замена
Д. Рамирес
️️️️
J. Letniowski
Замена
Б. Раковитан
️️️️
D. Drachal
60'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
М. Кебула
60'
Замена
Г. Берггрен
️️️️
Я. Папаниколау
60'
Желтая карточка
М. Кебула
47'
28'
Желтая карточка
N. Monsalve
ГОЛ! 1:0!
Я. Папаниколау
Пас отдал
М. Кебула
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
ПП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
ЛКС
91
Aleksander Bobek
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Marcin Flis
ЦЗ
37
Piotr Głowacki
ЦЗ
17
Kamil Dankowski
ЦЗ
26
Bartosz Szeliga
ЦП
29
Piotr Janczukowicz
ЦП
14
Michał Mokrzycki
ЦП
27
Jakub Letniowski
ЦП
11
E. Hoti
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
17
Анте Крнак
ЦФ
ЛКС
99
Dawid Arndt
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
23
Maciej Śliwa
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
33
Pirulo
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
2-5-2-1
1
Ковачевич
15
Ковачевич
3
Рундич
95
Плавсич
10
Кочергин
5
Папаниколау
8
7
Тудор
77
Кебула
27
Новак
9
Пясецки
4-4-2
91
3
37
17
14
29
14
27
26
30
Теян
11
8
25
Раковитан
25
Раковитан
8
5
Папаниколау
5
Берггрен
5
Берггрен
5
Папаниколау
10
Кочергин
8
Ледерман
8
Ледерман
10
Кочергин
77
Кебула
10
Йебоа
10
Йебоа
77
Кебула
9
Пясецки
99
Зволински
99
Зволински
9
Пясецки
37
6
Тутишкинас
6
Тутишкинас
37
27
16
Рамирес
16
Рамирес
27
29
23
23
29
26
33
33
26
30
Теян
9
9
30
Теян
Остались в запасе
Ракув
ЛКС
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
99
Dawid Arndt
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Остались в запасе
99
Dawid Arndt
ВР
88
Adam Marciniak
ЦЗ
28
Mieszko Lorenc
ЦЗ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Казимеж Москаль
Статистика матча Ракув - ЛКС
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
ЛКС
Польша. Экстракласа, 34 тур
ЛКС
3 : 2
25.05.2024
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Заглембе
2 : 1
20.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
4 : 0
10.05.2024
ЛКС
Польша. Экстракласа, 31 тур
ЛКС
1 : 2
04.05.2024
Шленск
Польша. Экстракласа, 30 тур
Гурник
4 : 1
27.04.2024
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