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Пансерраикос
Новости
€ 4 млн
Пансерраикос - новости команды
Серрес
Греция. Суперлига
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
Сайт:
http://panserraikosfc.gr/
Тренер:
Пабло Гарсия
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«Сочи» подписал игрока со 104 матчами в РПЛ
4 июля
Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции
21 июня
2
Российский игрок покинет греческий клуб после вылета из Суперлиги
16 июня
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»
2025.11.20 10:25
Экс-игрок «Факела» и «Ростова» Калинин нашел себе клуб в Европе
2025.09.12 09:25
Российский защитник перейдет в чемпионат Греции
2025.09.10 10:15
1
Чалов отметился голевой передачей в чемпионате Греции
2024.12.08 19:34
Фото
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
2024.08.22 20:43
4
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
2024.08.17 19:07
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
2023.11.25 22:39
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