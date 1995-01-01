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    Райо Махадаонда - результаты

    Город Махадаонда
    Дивизион Испания-Сегунда B Группа 2
    Сайт https://rayomajadahonda.es/
    Тренер Абель Гомес
    Турниры:
    Испания. Сегунда (2018/2019)
    42 тур
    		9 июня, воскресенье 00:00 Райо Махадаонда 3:0 Реус Депортиу
    Тех. поражение
    41 тур
    		4 июня, вторник 22:00 Реал Ов 4:3 Райо Махадаонда
    40 тур
    		25 мая, суббота 17:00 Райо Махадаонда 0:0 Кордоба
    39 тур
    		19 мая, воскресенье 19:00 Лас-Пальмас 3:2 Райо Махадаонда
    38 тур
    		12 мая, воскресенье 17:00 Райо Махадаонда 2:3 Альбасете
    37 тур
    		5 мая, воскресенье 19:00 Эльче 2:1 Райо Махадаонда
    36 тур
    		28 апреля, воскресенье 13:00 Райо Махадаонда 1:1 Кадис
    35 тур
    		20 апреля, суббота 21:00 Мальорка 2:0 Райо Махадаонда
    34 тур
    		13 апреля, суббота 21:30 Райо Махадаонда 1:3 Тенерифе
    33 тур
    		6 апреля, суббота 17:00 Депортиво 0:2 Райо Махадаонда
    32 тур
    		30 марта, суббота 18:00 Альмерия 2:2 Райо Махадаонда
    31 тур
    		24 марта, воскресенье 14:00 Райо Махадаонда 4:0 Нумансия
    30 тур
    		17 марта, воскресенье 20:00 Осасуна 3:0 Райо Махадаонда
    29 тур
    		10 марта, воскресенье 14:00 Райо Махадаонда 2:0 Алькоркон
    28 тур
    		3 марта, воскресенье 20:00 Райо Махадаонда 0:3 Гранада
    27 тур
    		24 февраля, воскресенье 14:00 Спортинг 2:3 Райо Махадаонда
    26 тур
    		17 февраля, воскресенье 20:00 Райо Махадаонда 0:1 Малага
    25 тур
    		9 февраля, суббота 20:00 Эстремадура 1:1 Райо Махадаонда
    24 тур
    		2 февраля, суббота 20:00 Райо Махадаонда 1:0 Химнастик
    23 тур
    		26 января, суббота 20:00 Луго 3:2 Райо Махадаонда
    22 тур
    		19 января, суббота 20:00 Райо Махадаонда 2:2 Сарагоса
    21 тур
    		13 января, воскресенье 14:00 Кордоба 1:1 Райо Махадаонда
    20 тур
    		7 января, понедельник 23:00 Райо Махадаонда 0:0 Лас-Пальмас
    19 тур
    		23 декабря, воскресенье 18:00 Альбасете 1:0 Райо Махадаонда
    18 тур
    		16 декабря, воскресенье 14:00 Райо Махадаонда 1:3 Эльче
    17 тур
    		9 декабря, воскресенье 18:00 Кадис 1:0 Райо Махадаонда
    16 тур
    		2 декабря, воскресенье 14:00 Райо Махадаонда 0:0 Депортиво
    15 тур
    		25 ноября, воскресенье 22:00 Тенерифе 2:1 Райо Махадаонда
    14 тур
    		18 ноября, воскресенье 14:00 Нумансия 1:2 Райо Махадаонда
    13 тур
    		11 ноября, воскресенье 18:00 Райо Махадаонда 2:0 Альмерия
    12 тур
    		4 ноября, воскресенье 20:00 Алькоркон 2:0 Райо Махадаонда
    11 тур
    		28 октября, воскресенье 20:00 Райо Махадаонда 1:1 Осасуна
    10 тур
    		21 октября, воскресенье 19:00 Реус Депортиу 2:1 Райо Махадаонда
    9 тур
    		14 октября, воскресенье 17:00 Райо Махадаонда 1:0 Реал Ов
    8 тур
    		8 октября, понедельник 21:00 Райо Махадаонда 2:1 Спортинг
    7 тур
    		30 сентября, воскресенье 17:00 Малага 1:0 Райо Махадаонда
    6 тур
    		22 сентября, суббота 19:00 Райо Махадаонда 1:4 Эстремадура
    5 тур
    		16 сентября, воскресенье 21:00 Гранада 3:0 Райо Махадаонда
    4 тур
    		10 сентября, понедельник 21:00 Райо Махадаонда 1:0 Луго
    3 тур
    		2 сентября, воскресенье 13:00 Химнастик 0:1 Райо Махадаонда
    2 тур
    		27 августа, понедельник 21:00 Райо Махадаонда 0:1 Мальорка
    1 тур
    		19 августа, воскресенье 21:30 Сарагоса 2:1 Райо Махадаонда
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