Турниры:
Испания. Сегунда (2018/2019)
|42 тур
|9 июня, воскресенье
|00:00
|Райо Махадаонда
|3:0
|Реус Депортиу
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Тех. поражение
|41 тур
|4 июня, вторник
|22:00
|Реал Ов
|4:3
|Райо Махадаонда
|40 тур
|25 мая, суббота
|17:00
|Райо Махадаонда
|0:0
|Кордоба
|39 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Лас-Пальмас
|3:2
|Райо Махадаонда
|38 тур
|12 мая, воскресенье
|17:00
|Райо Махадаонда
|2:3
|Альбасете
|37 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Эльче
|2:1
|Райо Махадаонда
|36 тур
|28 апреля, воскресенье
|13:00
|Райо Махадаонда
|1:1
|Кадис
|35 тур
|20 апреля, суббота
|21:00
|Мальорка
|2:0
|Райо Махадаонда
|34 тур
|13 апреля, суббота
|21:30
|Райо Махадаонда
|1:3
|Тенерифе
|33 тур
|6 апреля, суббота
|17:00
|Депортиво
|0:2
|Райо Махадаонда
|32 тур
|30 марта, суббота
|18:00
|Альмерия
|2:2
|Райо Махадаонда
|31 тур
|24 марта, воскресенье
|14:00
|Райо Махадаонда
|4:0
|Нумансия
|30 тур
|17 марта, воскресенье
|20:00
|Осасуна
|3:0
|Райо Махадаонда
|29 тур
|10 марта, воскресенье
|14:00
|Райо Махадаонда
|2:0
|Алькоркон
|28 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Райо Махадаонда
|0:3
|Гранада
|27 тур
|24 февраля, воскресенье
|14:00
|Спортинг
|2:3
|Райо Махадаонда
|26 тур
|17 февраля, воскресенье
|20:00
|Райо Махадаонда
|0:1
|Малага
|25 тур
|9 февраля, суббота
|20:00
|Эстремадура
|1:1
|Райо Махадаонда
|24 тур
|2 февраля, суббота
|20:00
|Райо Махадаонда
|1:0
|Химнастик
|23 тур
|26 января, суббота
|20:00
|Луго
|3:2
|Райо Махадаонда
|22 тур
|19 января, суббота
|20:00
|Райо Махадаонда
|2:2
|Сарагоса
|21 тур
|13 января, воскресенье
|14:00
|Кордоба
|1:1
|Райо Махадаонда
|20 тур
|7 января, понедельник
|23:00
|Райо Махадаонда
|0:0
|Лас-Пальмас
|19 тур
|23 декабря, воскресенье
|18:00
|Альбасете
|1:0
|Райо Махадаонда
|18 тур
|16 декабря, воскресенье
|14:00
|Райо Махадаонда
|1:3
|Эльче
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|18:00
|Кадис
|1:0
|Райо Махадаонда
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|14:00
|Райо Махадаонда
|0:0
|Депортиво
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|22:00
|Тенерифе
|2:1
|Райо Махадаонда
|14 тур
|18 ноября, воскресенье
|14:00
|Нумансия
|1:2
|Райо Махадаонда
|13 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:00
|Райо Махадаонда
|2:0
|Альмерия
|12 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Алькоркон
|2:0
|Райо Махадаонда
|11 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Райо Махадаонда
|1:1
|Осасуна
|10 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|Реус Депортиу
|2:1
|Райо Махадаонда
|9 тур
|14 октября, воскресенье
|17:00
|Райо Махадаонда
|1:0
|Реал Ов
|8 тур
|8 октября, понедельник
|21:00
|Райо Махадаонда
|2:1
|Спортинг
|7 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|Малага
|1:0
|Райо Махадаонда
|6 тур
|22 сентября, суббота
|19:00
|Райо Махадаонда
|1:4
|Эстремадура
|5 тур
|16 сентября, воскресенье
|21:00
|Гранада
|3:0
|Райо Махадаонда
|4 тур
|10 сентября, понедельник
|21:00
|Райо Махадаонда
|1:0
|Луго
|3 тур
|2 сентября, воскресенье
|13:00
|Химнастик
|0:1
|Райо Махадаонда
|2 тур
|27 августа, понедельник
|21:00
|Райо Махадаонда
|0:1
|Мальорка
|1 тур
|19 августа, воскресенье
|21:30
|Сарагоса
|2:1
|Райо Махадаонда