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Райо Махадаонда
Результаты
Райо Махадаонда - результаты матчей
Махадаонда
Сайт:
http://https://rayomajadahonda.es/
Тренер:
Абель Гомес
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Сегунда. 2018/2019
09.06 | 00:00
Райо Махадаонда
3 : 0
Реус Депортиу
04.06 | 22:00
Овьедо
4 : 3
Райо Махадаонда
25.05 | 17:00
Райо Махадаонда
0 : 0
Кордоба
19.05 | 19:00
Лас-Пальмас
3 : 2
Райо Махадаонда
12.05 | 17:00
Райо Махадаонда
2 : 3
Альбасете
05.05 | 19:00
Эльче
2 : 1
Райо Махадаонда
28.04 | 13:00
Райо Махадаонда
1 : 1
Кадис
20.04 | 21:00
Мальорка
2 : 0
Райо Махадаонда
13.04 | 21:30
Райо Махадаонда
1 : 3
Тенерифе
06.04 | 17:00
Депортиво
0 : 2
Райо Махадаонда
30.03 | 18:00
Альмерия
2 : 2
Райо Махадаонда
24.03 | 14:00
Райо Махадаонда
4 : 0
Нумансия
17.03 | 20:00
Осасуна
3 : 0
Райо Махадаонда
10.03 | 14:00
Райо Махадаонда
2 : 0
Алькоркон
03.03 | 20:00
Райо Махадаонда
0 : 3
Гранада
24.02 | 14:00
Спортинг
2 : 3
Райо Махадаонда
17.02 | 20:00
Райо Махадаонда
0 : 1
Малага
09.02 | 20:00
Эстремадура
1 : 1
Райо Махадаонда
02.02 | 20:00
Райо Махадаонда
1 : 0
Химнастик
26.01 | 20:00
Луго
3 : 2
Райо Махадаонда
19.01 | 20:00
Райо Махадаонда
2 : 2
Сарагоса
13.01 | 14:00
Кордоба
1 : 1
Райо Махадаонда
07.01 | 23:00
Райо Махадаонда
0 : 0
Лас-Пальмас
23.12 | 18:00
Альбасете
1 : 0
Райо Махадаонда
16.12 | 14:00
Райо Махадаонда
1 : 3
Эльче
09.12 | 18:00
Кадис
1 : 0
Райо Махадаонда
02.12 | 14:00
Райо Махадаонда
0 : 0
Депортиво
25.11 | 22:00
Тенерифе
2 : 1
Райо Махадаонда
18.11 | 14:00
Нумансия
1 : 2
Райо Махадаонда
11.11 | 18:00
Райо Махадаонда
2 : 0
Альмерия
04.11 | 20:00
Алькоркон
2 : 0
Райо Махадаонда
28.10 | 20:00
Райо Махадаонда
1 : 1
Осасуна
21.10 | 19:00
Реус Депортиу
2 : 1
Райо Махадаонда
14.10 | 17:00
Райо Махадаонда
1 : 0
Овьедо
08.10 | 21:00
Райо Махадаонда
2 : 1
Спортинг
30.09 | 17:00
Малага
1 : 0
Райо Махадаонда
22.09 | 19:00
Райо Махадаонда
1 : 4
Эстремадура
16.09 | 21:00
Гранада
3 : 0
Райо Махадаонда
10.09 | 21:00
Райо Махадаонда
1 : 0
Луго
02.09 | 13:00
Химнастик
0 : 1
Райо Махадаонда
27.08 | 21:00
Райо Махадаонда
0 : 1
Мальорка
19.08 | 21:30
Сарагоса
2 : 1
Райо Махадаонда
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