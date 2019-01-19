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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Сарагоса
Райо Махадаонда - Сарагоса: обзор матча 19 января 2019
Райо Махадаонда
19.01.2019, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 22 тур
2 : 2
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Махадаонда - Сарагоса
Желтая карточка
Верса
90'
+3
Начало матча
Статистика матча Райо Махадаонда - Сарагоса
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
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