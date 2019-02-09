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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эстремадура - Райо Махадаонда
Эстремадура - Райо Махадаонда: обзор матча 09 февраля 2019
Эстремадура
09.02.2019, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 25 тур
1 : 1
Завершен
Райо Махадаонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстремадура - Райо Махадаонда
53'
Желтая карточка
Э. Зидан
51'
Желтая карточка
Верса
Начало матча
Статистика матча Эстремадура - Райо Махадаонда
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
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Эстремадура
Райо Махадаонда
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2019.06.01 17:05
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Вратарь испанского клуба устроил драку с болельщиком, назвавшим его «гребаной обезьяной»
2024.03.31 17:22
2
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2024.02.02 17:41
2
«Реал» близок к покупке украинского вратаря
2023.08.31 09:48
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2022.01.07 01:25
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