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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Эстремадура
Райо Махадаонда - Эстремадура: обзор матча 22 сентября 2018
Райо Махадаонда
22.09.2018, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 4
Завершен
Эстремадура
29'
Чули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Махадаонда - Эстремадура
29'
ГОЛ! 0:1!
Чули
Начало матча
Статистика матча Райо Махадаонда - Эстремадура
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
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2024.03.31 17:22
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«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2024.02.02 17:41
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2023.08.31 09:48
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2022.01.07 01:25
Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели
2019.06.01 17:05
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