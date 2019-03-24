Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Нумансия
Райо Махадаонда - Нумансия: обзор матча 24 марта 2019
Райо Махадаонда
24.03.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 31 тур
4 : 0
Завершен
Нумансия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Махадаонда - Нумансия
Вторая желтая
А. Ромеро
90'
+1
Желтая карточка
А. Ромеро
88'
Желтая карточка
Верса
11'
Начало матча
Статистика матча Райо Махадаонда - Нумансия
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
Новости команд
Все
Райо Махадаонда
Нумансия
Вратарь испанского клуба устроил драку с болельщиком, назвавшим его «гребаной обезьяной»
2024.03.31 17:22
2
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2024.02.02 17:41
2
«Реал» близок к покупке украинского вратаря
2023.08.31 09:48
1
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Райо Махадаонду» и вышел в 1/8 финала
2022.01.07 01:25
Вратарь испанского клуба устроил драку с болельщиком, назвавшим его «гребаной обезьяной»
2024.03.31 17:22
2
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2024.02.02 17:41
2
«Реал» близок к покупке украинского вратаря
2023.08.31 09:48
1
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Райо Махадаонду» и вышел в 1/8 финала
2022.01.07 01:25
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
3
Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
5
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+