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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Гранада
Райо Махадаонда - Гранада: обзор матча 03 марта 2019
Райо Махадаонда
03.03.2019, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 28 тур
0 : 3
Завершен
Гранада
52'
Д. Охеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Махадаонда - Гранада
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Охеда
Начало матча
Статистика матча Райо Махадаонда - Гранада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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