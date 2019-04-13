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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Тенерифе
Райо Махадаонда - Тенерифе: обзор матча 13 апреля 2019
Райо Махадаонда
13.04.2019, суббота, 21:30
Испания. Сегунда, 34 тур
1 : 3
Завершен
Тенерифе
14'
Н. Меса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Махадаонда - Тенерифе
54'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
Желтая карточка
Б. Рамирес
50'
33'
Желтая карточка
Б. Лассо
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Меса
Начало матча
Статистика матча Райо Махадаонда - Тенерифе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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