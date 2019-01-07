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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Лас-Пальмас
Райо Махадаонда - Лас-Пальмас: обзор матча 07 января 2019
Райо Махадаонда
07.01.2019, понедельник, 23:00
Испания. Сегунда, 20 тур
0 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Махадаонда - Лас-Пальмас
82'
Желтая карточка
А. Лемос
50'
Желтая карточка
М. Мантовани
9'
Желтая карточка
Д. Тимор
Желтая карточка
Ф. Варела
8'
Начало матча
Статистика матча Райо Махадаонда - Лас-Пальмас
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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Райо Махадаонда
Лас-Пальмас
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Вратарь испанского клуба устроил драку с болельщиком, назвавшим его «гребаной обезьяной»
2024.03.31 17:22
2
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2024.02.02 17:41
2
«Реал» близок к покупке украинского вратаря
2023.08.31 09:48
1
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Райо Махадаонду» и вышел в 1/8 финала
2022.01.07 01:25
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
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