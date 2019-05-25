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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Кордоба
Райо Махадаонда - Кордоба: обзор матча 25 мая 2019
Райо Махадаонда
25.05.2019, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 40 тур
0 : 0
Завершен
Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Махадаонда - Кордоба
90'
+2
Желтая карточка
Я. Бодигер
Желтая карточка
Верса
36'
19'
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Начало матча
Статистика матча Райо Махадаонда - Кордоба
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
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Райо Махадаонда
Кордоба
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
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Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
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Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
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