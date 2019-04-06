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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Райо Махадаонда
Депортиво - Райо Махадаонда: обзор матча 06 апреля 2019
Депортиво
06.04.2019, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 33 тур
0 : 2
Завершен
Райо Махадаонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Райо Махадаонда
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
48'
46'
Желтая карточка
Б. Рамирес
Желтая карточка
В. Гомес
10'
Начало матча
Статистика матча Депортиво - Райо Махадаонда
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Информация о матче
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