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МЛС 2026
Команды
Миннесота Юнайтед
Новости
€ 32,45 млн
Миннесота Юнайтед - новости команды
Миннесота
МЛС 2026
Стадион:
Альянц Филд
Сайт:
http://www.mnufc.com/
Тренер:
Адриан Хит
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Результаты
Расписание
Таблица
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Фото
Двукратный победитель Лиги чемпионов расторг контракт с клубом МЛС
22 июля
Хамес подписал контракт с 13-м клубом в карьере
6 февраля
Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг
2025.08.07 08:37
11
Видео
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
2019.10.21 09:47
Видео
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
2018.10.22 09:19
1
Видео
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
2018.06.29 21:20
9
Ибсон хочет вернуться в Россию
2017.11.17 09:16
7
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
2017.09.24 09:34
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.09.17 08:43
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
2017.09.10 08:17
МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
2017.08.27 07:55
МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
2017.08.06 07:55
МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
2017.07.30 06:59
МЛС. Мовсисян стал автором победного гола за «Реал Солт-Лейк»
2017.06.18 09:21
2
МЛС. Дубль Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Орландо», Дос Сантос забивает за «Гэлакси»
2017.05.22 06:04
МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Атланту», «Миннесота» оказалась сильнее «Канзаса»
2017.05.08 10:54
МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
2017.05.01 01:00
МЛС. Мовсисян забил в победном матче «Реала Солт-Лейк» и другие результаты
2017.04.16 07:42
МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты
2017.04.15 06:35
1
МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.03.26 18:10
МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты»
2017.03.13 22:41
2
МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
2017.03.06 19:01
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