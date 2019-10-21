- 21 октября 2019
- 09:47 Видео «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
- 22 октября 2018
- 09:19 Видео Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр 1
- 13 сентября 2018
- 08:06 Видео Руни после матча с «Миннесотой» подарил бутсы фанатам на трибуне 2
- 29 июня 2018
- 21:20 Видео Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут 9
- 17 ноября 2017
- 09:16 Ибсон хочет вернуться в Россию 7
- 24 сентября 2017
- 09:34 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
- 17 сентября 2017
- 08:43 МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 10 сентября 2017
- 08:17 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
- 27 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 18 июня 2017
- 09:21 МЛС. Мовсисян стал автором победного гола за «Реал Солт-Лейк» 2
- 22 мая 2017
- 06:04 МЛС. Дубль Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Орландо», Дос Сантос забивает за «Гэлакси»
- 8 мая 2017
- 10:54 МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Атланту», «Миннесота» оказалась сильнее «Канзаса»
- 1 мая 2017
- 01:00 МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
- 16 апреля 2017
- 07:42 МЛС. Мовсисян забил в победном матче «Реала Солт-Лейк» и другие результаты
- 15 апреля 2017
- 06:35 МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты 1
- 26 марта 2017
- 18:10 МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 13 марта 2017
- 22:41 МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты» 2
- 6 марта 2017
- 19:01 МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты