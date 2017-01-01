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МЛС 2026
Команды
Миннесота Юнайтед
Результаты
€ 32,45 млн
Миннесота Юнайтед - результаты матчей
Миннесота
МЛС 2026
Стадион:
Альянц Филд
Сайт:
http://www.mnufc.com/
Тренер:
Адриан Хит
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02.11 | 04:30
Лос-Анджелес
1 : 3
Миннесота Юнайтед
29.10 | 03:30
Миннесота Юнайтед
3 : 1
Канзаc Сити
25.10 | 03:30
Динамо Хьюстон
0 : 0
Миннесота Юнайтед
17.10 | 23:30
Миннесота Юнайтед
3 : 2
Сент-Луис
15.10 | 04:30
Колорадо
2 : 2
Миннесота Юнайтед
11.10 | 03:30
Миннесота Юнайтед
2 : 2
Динамо Хьюстон
27.09 | 03:30
Сиэтл
3 : 1
Миннесота Юнайтед
20.09 | 03:30
Миннесота Юнайтед
2 : 3
Лос-Анджелес Гэлакси
13.09 | 03:30
Сент-Луис
4 : 2
Миннесота Юнайтед
10.09 | 03:30
Миннесота Юнайтед
1 : 2
Даллас
06.09 | 05:30
Портленд
5 : 4
Миннесота Юнайтед
30.08 | 03:30
Миннесота Юнайтед
3 : 3
Орландо Сити
23.08 | 05:30
Сан-Хосе
1 : 5
Миннесота Юнайтед
20.08 | 03:30
Миннесота Юнайтед
1 : 2
Атланта Юнайтед
16.08 | 04:30
Реал Солт-Лейк
1 : 1
Миннесота Юнайтед
02.08 | 03:30
Миннесота Юнайтед
1 : 1
Сан-Диего
26.07 | 03:30
Миннесота Юнайтед
0 : 0
Ванкувер Уайткепс
23.07 | 03:30
Канзаc Сити
2 : 1
Миннесота Юнайтед
23.05 | 23:30
Миннесота Юнайтед
1 : 1
Реал Солт-Лейк
17.05 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
Миннесота Юнайтед
14.05 | 03:30
Миннесота Юнайтед
0 : 1
Колорадо
11.05 | 02:00
Миннесота Юнайтед
2 : 2
Остин
03.05 | 02:30
Коламбус
2 : 3
Миннесота Юнайтед
25.04 | 23:45
Миннесота Юнайтед
0 : 1
Лос-Анджелес
23.04 | 03:30
Даллас
0 : 1
Миннесота Юнайтед
19.04 | 03:30
Миннесота Юнайтед
2 : 0
Портленд
12.04 | 05:30
Сан-Диего
1 : 2
Миннесота Юнайтед
05.04 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
Миннесота Юнайтед
22.03 | 21:30
Миннесота Юнайтед
0 : 0
Сиэтл
15.03 | 23:30
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
Миннесота Юнайтед
08.03 | 04:30
Нэшвилл
3 : 1
Миннесота Юнайтед
01.03 | 00:30
Миннесота Юнайтед
1 : 0
Цинциннати
22.02 | 04:30
Остин
2 : 2
Миннесота Юнайтед
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