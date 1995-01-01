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    Миннесота Юнайтед - расписание

    Город Миннесота
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://www.mnufc.com/
    Стадион Альянц Филд
    Тренер Адриан Хит
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 04:30 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 04:30 Колорадо Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		2 апреля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 05:30 Сиэтл Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		1 мая, понедельник 04:00 Миннесота Юнайтед Даллас
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		7 мая, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 03:30 Миннесота Юнайтед Хьюстон
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		21 мая, воскресенье 05:30 Портленд Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 03:30 Остин Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Торонто
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		11 июня, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Портленд
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Остин
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		13 июля, четверг 03:30 Хьюстон Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 23:30 Миннесота Юнайтед Сиэтл
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 03:30 Миннесота Юнайтед Колорадо
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		3 сентября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		10 сентября, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		5 октября, четверг 05:30 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Канзаc Сити Миннесота Юнайтед
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