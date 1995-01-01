США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|4 тур
|12 марта, воскресенье
|04:30
|Миннесота Юнайтед
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6 тур
|19 марта, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Миннесота Юнайтед
|7 тур
|26 марта, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Ванкувер Уайткепс
|9 тур
|2 апреля, воскресенье
|03:30
|Сент-Луис
|Миннесота Юнайтед
|10 тур
|9 апреля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Миннесота Юнайтед
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Орландо Сити
|13 тур
|23 апреля, воскресенье
|05:30
|Сиэтл
|Миннесота Юнайтед
|14 тур
|1 мая, понедельник
|04:00
|Миннесота Юнайтед
|Даллас
|16 тур
|7 мая, воскресенье
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Миннесота Юнайтед
|17 тур
|14 мая, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Миннесота Юнайтед
|18 тур
|18 мая, четверг
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Хьюстон
|20 тур
|21 мая, воскресенье
|05:30
|Портленд
|Миннесота Юнайтед
|21 тур
|28 мая, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Реал Солт-Лейк
|22 тур
|1 июня, четверг
|03:30
|Остин
|Миннесота Юнайтед
|24 тур
|4 июня, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Торонто
|24 тур
|11 июня, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Миннесота Юнайтед
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Миннесота Юнайтед
|30 тур
|2 июля, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Портленд
|32 тур
|9 июля, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Остин
|33 тур
|13 июля, четверг
|03:30
|Хьюстон
|Миннесота Юнайтед
|34 тур
|16 июля, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Лос-Анджелес
|35 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|Миннесота Юнайтед
|37 тур
|27 августа, воскресенье
|23:30
|Миннесота Юнайтед
|Сиэтл
|38 тур
|31 августа, четверг
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Колорадо
|40 тур
|3 сентября, воскресенье
|05:30
|Сан-Хосе
|Миннесота Юнайтед
|27 тур
|10 сентября, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Нью-Инглэнд Революшн
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Канзаc Сити
|43 тур
|21 сентября, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Миннесота Юнайтед
|44 тур
|24 сентября, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Сент-Луис
|45 тур
|1 октября, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Сан-Хосе
|47 тур
|5 октября, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|Миннесота Юнайтед
|48 тур
|8 октября, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Лос-Анджелес Гэлакси
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|04:00
|Канзаc Сити
|Миннесота Юнайтед