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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Диего - Миннесота Юнайтед
Сан-Диего - Миннесота Юнайтед: обзор матча 12 апреля 2026
Сан-Диего
12.04.2026, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 2
Ответный матч – 02.08.2026
Завершен
Миннесота Юнайтед
7'
L. Bombino
15'
К. Данкан
40'
К. Йебоа
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Диего - Миннесота Юнайтед
Завершен
90'
+7'
83'
Замена
Бонгокуле Хлонгване
️️️️➡️️
Хоакин Перейра
83'
Замена
Mamadou Dieng
️️️️➡️️
Кельвин Йебоа
Замена
Вилли Кумадо
️️️️➡️️
Oscar Verhoeven
80'
Замена
Брайс Дюк
️️️️➡️️
Анибал Годой
80'
Замена
David Vazquez
️️️️➡️️
Льюис Морган
73'
71'
Замена
Карлос Харви
️️️️➡️️
Джефферсон Диас
69'
Желтая карточка
Хоакин Перейра
68'
Замена
Вил Трапп
️️️️➡️️
Owen Gene
68'
Замена
Devin Padelford
️️️️➡️️
Николас Ромеро
Замена
Маркус Ингвартсен
️️️️➡️️
B. B. Zamble
53'
Вторая желтая
Кристофер МакВей
46'
45'
+3'
40'
ГОЛ! 1:2!
Кельвин Йебоа
Желтая карточка
Oscar Verhoeven
30'
15'
ГОЛ! 1:1!
Кайл Данкан
Пас отдал
Томас Чанкалай
Желтая карточка
Кристофер МакВей
11'
ГОЛ! 1:0!
Luca Bombino
Пас отдал
Льюис Морган
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сан-Диего
18
Duran Ferree
ВР
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
17
Osvald Soe
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
(К)
ЦЗ
27
Luca Bombino
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
9
Льюис Морган
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Миннесота Юнайтед
12
Дрейк Каллендер
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
23
Morris Duggan
ЦЗ
28
Джефферсон Диас
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
30
Owen Gene
ЦП
25
Нектариос Триантис
ЦП
8
Томас Чанкалай
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
26
Хоакин Перейра
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сан-Диего
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
19
David Vazquez
ЦП
15
Pedro Soma
ЦП
21
Брайс Дюк
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Alec Smir
ВР
33
Kieran Chandler
ЦЗ
2
Devin Padelford
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
18
Mauricio González
ЦФ
29
Mamadou Dieng
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
67
Карлос Харви
ЦФ
3-2-3-1-1
18
17
6
Тверсков
27
97
МакВей
33
20
Годой
8
Валакари
9
Морган
10
Дрейер
14
3-2-2-3
12
Каллендер
5
Ромеро
23
28
Диас
3
Данкан
13
30
25
Триантис
26
Перейра
9
Йебоа
8
Чанкалай
33
2
Кумадо
2
Кумадо
33
9
Морган
19
19
9
Морган
20
Годой
21
Дюк
21
Дюк
20
Годой
14
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
14
5
Ромеро
2
2
5
Ромеро
30
20
Трапп
20
Трапп
30
9
Йебоа
29
29
9
Йебоа
26
Перейра
21
Хлонгване
21
Хлонгване
26
Перейра
28
Диас
67
Харви
67
Харви
28
Диас
Остались в запасе
Сан-Диего
Миннесота Юнайтед
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
15
Pedro Soma
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
1
Alec Smir
ВР
33
Kieran Chandler
ЦЗ
27
D.J. Taylor
ЦФ
18
Mauricio González
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
15
Pedro Soma
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
29
Анисс Саиди
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Smir
ВР
33
Kieran Chandler
ЦЗ
27
D.J. Taylor
ЦФ
18
Mauricio González
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Главный тренер
Адриан Хит
Сан-Диего
Точно не сыграют
Алехандро Альварадо
ЦП
W. Eisner
ЦЗ
Амаль Пеллегрино
ЛВ
Ian Pilcher
ЦЗ
Андрес Рейес
ЦЗ
K. Sargeant
Pablo Sisniega
ВР
Ману Дуа
ЦЗ
Миннесота Юнайтед
Точно не сыграют
Майкл Боксолл
ЦЗ
Юлиан Грессель
ПВ
Хамес Родригес
АП
Питер Страуд
ЦП
Статистика матча Сан-Диего - Миннесота Юнайтед
2
1
1
Всего ударов по воротам
17
21
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
19
Офсайды
1
2
Количество передач
729
402
Сейвы
4
5
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
11
15
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.57
2.17
xGP (предотвращенные голы)
1.33
1.33
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Ривас
Стадион:
Снэпдрэгон
Посещаемость:
23394
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